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Frizerka A. Č. (46) podlegla je povredamadeseti dan nakon masakra koji je počinio njen brat u Velikom Gradištu, kada je iz vatrenog oružja pucao pre svega na svoju sestru,a potom otišao do kuće u kojoj je ona živela sa suprugom, inače vatrogascem S. Č. (48) i ćerkom J. Č. (19), gde je, kako se sumnja, ubio njih dvoje.

Teško je ranjena i S. Č. (70), majka ubijenog vatrogasca i svekrva A. Č. Nakon toga B. K. je izvršio samoubistvo.

- Nesrećnu ženu je brat upucao u glavu, deset dana se borila za život i nažalost nije mogla da podnese te povrede, bile su katastrofalne. Svi smo se nadali da će uspeti da se izvuče, ali i da se izvukla, posledice bi bile strašne - kaže izvor Kurira i podseća:

- Pretpostavlja se da je motiv masakra imovina. Naime, B. K. i njegovoj sestri A. Č., je zimus preminuo otac i među njima su postojale razmirice oko podele imovine. Zločin je počinjen u dve kuće. A. Č. je upucana u očevoj kući, dok su njeni muž, ćerka i svekrva upucani u drugoj kući, onoj u kojoj je ta porodica živela - objašnjava naš izvor.

1/5 Vidi galeriju Veliko Gradište - Dvostruko ubistvo i samoubistvo Foto: Kurir

Kako smo pisali, B.K. je sahranjen u Požarevcu, a sahranu je organizovala njegova supruga.

- Niko ne može da poveruje da je jedan naizgled normalan čovek, počinio takvo krvoproliće zbog nasledstva. Čula sam da mu je sahranu spremila supruga. Ona je išla u pogrebno preduzeće i sve organizovala. Mislim da su mu samo majka i žena došle na pokop - ispričala je za Kurir jedna poznanica porodice.