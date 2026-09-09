PREMINULA ŽENA KOJOJ JE BRAT PUCAO U GLAVU U VELIKOM GRADIŠTU: Ubio joj muža i ćerku zbog nasledstva, ona se borila 10 dana za život, ali nije izdržala
- Frizerka A. Č. podlegla je povredama deset dana nakon što ju je brat B. K. upucao u glavu u Velikom Gradištu.
- U napadu su ubijeni njen suprug vatrogasac S. Č. i ćerka J. Č., dok je teško ranjena i svekrva S. Č.
- Pretpostavlja se da je motiv zločina bio spor oko podele imovine nakon smrti njihovog oca.
Frizerka A. Č. (46) podlegla je povredamadeseti dan nakon masakra koji je počinio njen brat u Velikom Gradištu, kada je iz vatrenog oružja pucao pre svega na svoju sestru,a potom otišao do kuće u kojoj je ona živela sa suprugom, inače vatrogascem S. Č. (48) i ćerkom J. Č. (19), gde je, kako se sumnja, ubio njih dvoje.
Teško je ranjena i S. Č. (70), majka ubijenog vatrogasca i svekrva A. Č. Nakon toga B. K. je izvršio samoubistvo.
- Nesrećnu ženu je brat upucao u glavu, deset dana se borila za život i nažalost nije mogla da podnese te povrede, bile su katastrofalne. Svi smo se nadali da će uspeti da se izvuče, ali i da se izvukla, posledice bi bile strašne - kaže izvor Kurira i podseća:
- Pretpostavlja se da je motiv masakra imovina. Naime, B. K. i njegovoj sestri A. Č., je zimus preminuo otac i među njima su postojale razmirice oko podele imovine. Zločin je počinjen u dve kuće. A. Č. je upucana u očevoj kući, dok su njeni muž, ćerka i svekrva upucani u drugoj kući, onoj u kojoj je ta porodica živela - objašnjava naš izvor.
Kako smo pisali, B.K. je sahranjen u Požarevcu, a sahranu je organizovala njegova supruga.
- Niko ne može da poveruje da je jedan naizgled normalan čovek, počinio takvo krvoproliće zbog nasledstva. Čula sam da mu je sahranu spremila supruga. Ona je išla u pogrebno preduzeće i sve organizovala. Mislim da su mu samo majka i žena došle na pokop - ispričala je za Kurir jedna poznanica porodice.
B.K. je, navodno, godinama unazad pokušavao da proda kuću koja je, prema tvrdnjama komšija, bila jedan od izvora dugogodišnjih porodičnih nesuglasica koje je na kraju okončano krvoprolićem.