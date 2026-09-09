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Veliko Gradište zavijeno je u crno nakon što je A. Č. (46) podlegla teškim povredama deset dana nakon krvavog pira koji je, kako se sumnja, počinio njen rođeni brat B. K. (39), inače pripadnik granične policije.

Vest je potresla sve koji su je poznavali i koji se danima ne mire sa tragedijom koja je zadesila ovu porodicu, a društvene mreže sada su preplavile emotivne poruke oproštaja od A. Č.

1/5 Vidi galeriju Veliko Gradište - Dvostruko ubistvo i samoubistvo Foto: Kurir

Njeni prijatelji, poznanici i ljudi koji su je poznavali sada se sa bolom opraštaju od žene za koju svi imaju samo reči hvale.

- Bila si nam prijatelj i više od toga, sestra. Bila si oslonac na koga je uvek moglo da se računa. Zato danas nije lako pronaći reči za prazninu koja ostaje iza tebe. Za sve lepo i dobro i sve ono što si učinila za našu porodicu. Hvala ti što si bila uz nas u lepim i teškim trenucima. Hvala ti što si našu decu volela kao da su tvoja. Hvala ti za svaku reč, svaki zagrljaj koji si nam nesebično davala. Čuvaćemo te kroz uspomene, kroz priče o tebi, kroz ljubav koju si nam ostavila. Počivaj u miru jer si sad sa svojima.Neka vas zajedno anđeli čuvaju. Zauvek ćeš nam nedostajati, draga - navodi se u jednoj od potresnih poruka.

Uz poruke, prijatelji A.Č. objavili su i fotografiju na kojoj su zajedno i srećni pokojna A. Č. i njeni ubijeni muž i ćerka.

- Za sećanje na jednu porodicu. Zauvek ćete živeti u našim sećanjima - piše u objaci uz fotografiju.

Ispod objava nizali su se komentari ljudi koji su poznavali A. Č. i koji ne kriju da ih je vest o njenoj smrti potpuno slomila.

- Neka joj je laka zemlja. Poznavala sam je kao dobru osobu punu vrlina. Tuga do neba, neka nađe mir i spokojstvo u carstvu nebeskom sa svojim najmilijima, drugačije ne bi ni imala smisao za životom - napisala je jedna poznanica.

Ubijena porodica iz Velikog Gradišta Foto: Društvene Mreže

Mnogi su u svojim oproštajnim porukama pomenuli i stravičnu sudbinu koja je A. Č. zadesila, jer je u samo nekoliko trenutaka ostala bez najbližih, a potom je i sama izgubila najtežu životnu bitku.

- Otišla je kod svojih najmilijih. Draga moja, sada si na nekom boljem mestu sa svojima - glasi još jedna poruka koja je izazvala brojne reakcije.

Podsetimo, nezapamćeni zločin dogodio se krajem avgusta u Velikom Gradištu, kada je B. K., kako se sumnja, iz vatrenog oružja najpre pucao u svoju rođenu sestru A. Č. Nakon toga, kako se sumnja, otišao je do kuće u kojoj je ona živela sa suprugom, vatrogascem S. Č. (48), i njihovom ćerkom J. Č. (19), gde je pucao na njih i ubio oca i ćerku.

Granični policajac Foto: Društvene Mreže

U krvavom piru teško je ranjena i S. Č. (70), majka ubijenog vatrogasca i svekrva A. Č., dok je osumnjičeni B. K. nakon zločina izvršio samoubistvo.

A. Č. je nakon pucnjave sa teškom prostrelnom ranom glave prevezena na lečenje, gde su se lekari danima borili za njen život.