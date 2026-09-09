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U Višem javnom tužilaštvu u Beogradusaslušan je Nenad R. (42) zbog postojanja osnova sumnje da je 7. septembra 2026. godine u stanu na teritoriji GO Voždovac lišio života oštećenog M.R.

- Osumnjičeni je na saslušanju izneo svoju odbranu - saopšteno je iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da Nenadu R. odredi pritvor da ne bi uticao na svedoke i da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

1/6 Vidi galeriju Mesto zločina na Voždovcu Foto: Kurir

Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo Ubistvo.

Postoje osnovi sumnje da je 7. septembra oko 00.10 časova Nenad R. lišio života M.R. u stanu na Voždovcu, tako što je nakon verbalnog konflikta među njima došlo i do fizičkog sukoba, pa je u istom osumnjičeni kuhinjskim nožem zadao dve ubodne rane oštećenom u predelu levog dela grudi i desnog lakta, usled kojih povreda je M.R. preminuo na licu mesta.

Kako smo ranije pisali, reč je o prijateljima koji su to veče sedeli zajedno i pili.

- Njih dvojica su sedeli i zajedno pili konjak, kada je došlo do svađe, a potom i fizičkog sukoba. Sumnja se da je M. R. tokom tuče zabo nož N. R. u grudi, usled čega je najverovatnije nasmrt iskrvario, te lekari po dolasku na lice mesta nisu mogli da mu pomognu. Tokom uviđaja je pronađen nož za koji se sumnja da je njime izvršeno ubistvo - podseća naš izvor.

Ubijeni mladić živeo je u kući kao podstanar, te je vlasnik stana morao da ide u policijsku stanicu da da izjavu.