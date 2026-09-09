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Više javno tužilaštvo u Novom Sadu saopštilo je da je 9. septembra 2026. godine, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije, uhapšen N. R. zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio produženo krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica.

Prema dosadašnjim saznanjima do kojih je tužilaštvo došlo u predistražnom postupku, postoji sumnja da su udruženju građana "CENTAR PROJEKTNIH IDEJA", čiji je zastupnik N. R, od 2021. do 2024. godine dodeljena sredstva Grada Novog Sada i Autonomne pokrajine Vojvodine za realizaciju ukupno osam projekata.

Za te projekte udruženju je, prema navodima tužilaštva, ukupno dodeljeno 1.460.000 dinara.

Međutim, kako se sumnja, aktivnosti predviđene projektima nisu sprovedene. Uprkos tome, osumnjičeni je davaocima sredstava podnosio izveštaje o utrošku novca u kojima je navodno prikazivao aktivnosti koje se nisu dogodile, među kojima su bile radionice i predavanja.

Na taj način je, prema sumnjama tužilaštva, budžetu Grada Novog Sada i Autonomne pokrajine Vojvodine naneta ukupna imovinska šteta od 1.460.000 dinara.

Na osnovu odobrenja Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, N. R. je određeno zadržavanje do 48 časova.

U tom roku osumnjičeni će, u skladu sa zakonom, biti priveden i saslušan u Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.

Kurir.rs/Dnevnik.rs

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