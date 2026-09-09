Slušaj vest

Budvanin Ognjen Kažanegra koji je juče, kako se veruje, sam sebi spasio život u Budvi, prema policijskim podacima u Crnoj Gori operativno je interesantno lice. Kažanegra je i ranije bio na meti, kako napadača, tako i policije.

Podsetimo, on je juče oko 12.30 sati, dok je sedeo u jednom kafiću, skočio na državljanina Srbije, Danila Džekulića (22), koji je ulazio u taj lokal, jer je verovao da je ovaj mladić došao njega da ubije. Ognjen Kažanegra ga je oborio i zadržao do dolaska policije, koja je kod ovog mladića pronašla repetiran pištolj.

Kažanegra je ranijih godina više puta bio na meti napada, a označavaju ga kao osobu blisku škaljarskom klanu.

Prvi put su, kako prenose crnogorski mediji, pokušali da ga likvidiraju 23. jula 2014. godine, i to dva puta za to veče. U prvoj zasedi nepoznati napadači su otvorili vatru na njega oko tri sata posle ponoći, dok je automobilom prolazio kroz budvansko naselje Rafailovići. Kažanegra je uspeo da pobegne automobilom i uputio se ka svojoj kući u naselju Pržno. Međutim, tamo ga je čekala druga ekipa. Pucnjava se ponovila čim je prišao kući. On je pukom srećom i brzim manevrisanjem vozilom prošao potpuno nepovređen, ali je znatno oštećen džip marke BMW koji je vozio.

Ranjavanje Kana u Pržnu Foto: Kurir, Privatna Arhiva

Sledeći put preživeo je pucnjavu koja se odigrala u avgustu 2025. godine i to dok je pucano na njegovog prijatelja Marka Ljubišu Kana, na bazenu hotela u Pržnu. Tinejdžer iz Severne Makedonije, osumnjičeni Andrej Tanaskovski (19), pokušao je da se prikrade s leđa Marku Ljubiši Kanu, dok je ovaj ležao na ležaljci. Ognjen Kažanegra je u tom trenutku bio na ležaljci odmah pored Kana, dok su još dva prijatelja bila udaljena samo dva metra. Napadač je otvorio vatru i ranio Ljubišu. Kažanegra u ovom haotičnom napadu ponovo nije pogođen, iako je bio na liniji vatre, a Ljubiša Kan je prošao sa lakšom povredom, pošto ga je metak okrznuo.

Tanaskovski je zbog ovog zločina uhapšen u julu ove godine u Nikšiću.

Takođe, nekoliko nedelja pre napada na Kana, crnogorska policija je pretresla Kažanegrinu vilu u Pržnu, ali detalji o tome nisu izneseni u javnost.

Kako smo ranije pisali, kod juče uhapšenog Danila Džekulića, navodno, su pronađene fotografije i Ognjena Kažanegre i njegovog rođenog brata Mladena, pa se ispituje da li su obojica bili na meti. Vijesti pišu da je uhapšeni trebalo da im "prenese pozdrav sa Vračara".

Danilo Džekulić Foto: Uprava policije Crne Gore

Mladen Kažanegra je crnogorski političar poznat po nekoliko incidenata, a među njima je i tuča iz februara 2023. godine u hotelu "Mogren" u Budvi. Taj fizički sukob je, kako su tada pisali crnogorski mediji, izbio između braće Kažanegra i dvojice mladića, koji su bili gosti u hotelu, i to oko muzike. Mladen je pretukao dvojicu momaka i naneo im lake povrede, ali se u crnogorskim medijima pisalo da su u sukobu učestvovali i Ognjen i njegov bratanac Nikola, ali oni nisu osuđeni za to delo, pa je samo Mladen osuđen na 200 sati rada u javnom interesu.

Mladen Kažanegra Foto: Youtube

Podsetimo, Danilo Džekulić je, kako se sumnja, 22. juna učestvovao u ubistvu Darka Veskovića u kafiću u Kumodražu u Beogradu i policija je zbog toga tragala za njim, ali i za osumnjičenim Nikolasom Kovačem, takođe iz Kule. Sumnjalo se da su oni posle likvidacije u Kumodražu pobegli u Crnu Goru, a crnogorska policija je tada objavila i fotografiju Džekulića uz apel građanima da pruže sve informacije i saznanja koja mogu biti od značaja za njegovo pronalaženje. Odbegli Nikolas Kovač osumnjičen je da je počinio ubistvo Veskovića, a Danilo Džekulić se tereti za saučesništvo.

Kako se sumnja, Danilo je sačekao egzekutora ispred kafića i po "obavljenom poslu" ga je odvezao motorom.