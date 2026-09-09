EVO KO JE "ŠKALJARAC" KOJI JE SPREČIO SOPSTVENU LIKVIDACIJU U BUDVI Ognjen Kažanegra preživeo 2 rafala za jedno veče, bio pored Kana kad su mu pucali u glavu...
- Ognjen Kažanegra iz Budve, označen kao blizak škaljarskom klanu, juče je savladao Danila Džekulića u kafiću i sačekao policiju, koja je kod njega pronašla repetiran pištolj.
- Kažanegra je ranije preživeo dve pucnjave 2014. i napad 2025. na bazenu hotela u Pržnu, kada je ranjen njegov prijatelj Marko Ljubiša Kan.
Budvanin Ognjen Kažanegra koji je juče, kako se veruje, sam sebi spasio život u Budvi, prema policijskim podacima u Crnoj Gori operativno je interesantno lice. Kažanegra je i ranije bio na meti, kako napadača, tako i policije.
Podsetimo, on je juče oko 12.30 sati, dok je sedeo u jednom kafiću, skočio na državljanina Srbije, Danila Džekulića (22), koji je ulazio u taj lokal, jer je verovao da je ovaj mladić došao njega da ubije. Ognjen Kažanegra ga je oborio i zadržao do dolaska policije, koja je kod ovog mladića pronašla repetiran pištolj.
Kažanegra je ranijih godina više puta bio na meti napada, a označavaju ga kao osobu blisku škaljarskom klanu.
Prvi put su, kako prenose crnogorski mediji, pokušali da ga likvidiraju 23. jula 2014. godine, i to dva puta za to veče. U prvoj zasedi nepoznati napadači su otvorili vatru na njega oko tri sata posle ponoći, dok je automobilom prolazio kroz budvansko naselje Rafailovići. Kažanegra je uspeo da pobegne automobilom i uputio se ka svojoj kući u naselju Pržno. Međutim, tamo ga je čekala druga ekipa. Pucnjava se ponovila čim je prišao kući. On je pukom srećom i brzim manevrisanjem vozilom prošao potpuno nepovređen, ali je znatno oštećen džip marke BMW koji je vozio.
Sledeći put preživeo je pucnjavu koja se odigrala u avgustu 2025. godine i to dok je pucano na njegovog prijatelja Marka Ljubišu Kana, na bazenu hotela u Pržnu. Tinejdžer iz Severne Makedonije, osumnjičeni Andrej Tanaskovski (19), pokušao je da se prikrade s leđa Marku Ljubiši Kanu, dok je ovaj ležao na ležaljci. Ognjen Kažanegra je u tom trenutku bio na ležaljci odmah pored Kana, dok su još dva prijatelja bila udaljena samo dva metra. Napadač je otvorio vatru i ranio Ljubišu. Kažanegra u ovom haotičnom napadu ponovo nije pogođen, iako je bio na liniji vatre, a Ljubiša Kan je prošao sa lakšom povredom, pošto ga je metak okrznuo.
Tanaskovski je zbog ovog zločina uhapšen u julu ove godine u Nikšiću.
Takođe, nekoliko nedelja pre napada na Kana, crnogorska policija je pretresla Kažanegrinu vilu u Pržnu, ali detalji o tome nisu izneseni u javnost.
Kako smo ranije pisali, kod juče uhapšenog Danila Džekulića, navodno, su pronađene fotografije i Ognjena Kažanegre i njegovog rođenog brata Mladena, pa se ispituje da li su obojica bili na meti. Vijesti pišu da je uhapšeni trebalo da im "prenese pozdrav sa Vračara".
Mladen Kažanegra je crnogorski političar poznat po nekoliko incidenata, a među njima je i tuča iz februara 2023. godine u hotelu "Mogren" u Budvi. Taj fizički sukob je, kako su tada pisali crnogorski mediji, izbio između braće Kažanegra i dvojice mladića, koji su bili gosti u hotelu, i to oko muzike. Mladen je pretukao dvojicu momaka i naneo im lake povrede, ali se u crnogorskim medijima pisalo da su u sukobu učestvovali i Ognjen i njegov bratanac Nikola, ali oni nisu osuđeni za to delo, pa je samo Mladen osuđen na 200 sati rada u javnom interesu.
Podsetimo, Danilo Džekulić je, kako se sumnja, 22. juna učestvovao u ubistvu Darka Veskovića u kafiću u Kumodražu u Beogradu i policija je zbog toga tragala za njim, ali i za osumnjičenim Nikolasom Kovačem, takođe iz Kule. Sumnjalo se da su oni posle likvidacije u Kumodražu pobegli u Crnu Goru, a crnogorska policija je tada objavila i fotografiju Džekulića uz apel građanima da pruže sve informacije i saznanja koja mogu biti od značaja za njegovo pronalaženje. Odbegli Nikolas Kovač osumnjičen je da je počinio ubistvo Veskovića, a Danilo Džekulić se tereti za saučesništvo.
Kako se sumnja, Danilo je sačekao egzekutora ispred kafića i po "obavljenom poslu" ga je odvezao motorom.
Darko Vesković Prika ubijen je 22. juna u 15.40 sati kada je napadač, sa kojim se prethodno pozdravio, izvukao pištolj i izrešetao ga sa šest metaka nasred kafića.