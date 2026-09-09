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Nemanja Brašnjović, kom se sudi kao pripadniku takozvanog balkanskog kartela koji tužilaštvo tereti za šverc više od sedam tona kokaina, povređen je u Centralnom zatvoru u Beogradu.

Kako je danas u sudnici Specijalnog suda u Beogradu rekao sudija Vladimir Mesarović, Centralni zatvor obavestio je sudsko veće da je ovaj okrivljeni zadobio povredu, zbog čega ga je sudija pitao da li je sada dobro i kako je povreda nastala.

Centralni zatvor Foto: Zorana Jevtić

- Povreda je nastala slučajno, prilikom kupanja. Prijavljena je i sanirana. Bila je povreda malog prsta na šaci - rekao je Brašnjović za sudskom govornicom.

Pred Specijalnim sudom danas je nastavljeno izvođenje Skaj poruka, za koje tužilaštvo tvrdi da su ih razmenjivali optuženi vezano za šverc kokaina koji je zaplenjen u luci Ploće u Hrvatskoj u martu 2021, čija je vrednost procenjena na više od 50 miliona evra. Kokain je, kako se navodi u optužnici, zaplenjen u tovaru banana.

Kako proizilazi iz poruka koje su, prema navodima tužilaštva, razmenjivali optuženi u februaru, pre nego što je brod iz Ekvadora krenuo ka Evropi, kokain je imao oznake "puma" i "benny".

- Jesi li predao robu? Imaš li foto robe?

- Nemam. Ima dva znaka, benny i puma. Znak pume i slovima benny.

1/13 Vidi galeriju ŠAMPANJAC, 3 PRSTA I DRINA NA KOKAINU! Evo kako je "balkanski kartel" švercovao tone droge ZVICER PRATIO BRODOVE NA RADARU (FOTO) Foto: Privatna Arhiva

Iz poruka koje su prikazane, proizilazi da su drogu švercovali u legalnom tovaru koji je prema dokumentaciji, preko Hrvatske trebalo da stigne u firmu u Bosni i Hercegovini. Pripadnici jednog od najvećeg svetskog narko-kartela, navodno, između sebe komentarišu da moraju da provere da dokumentacija bude potpuno ispravna da ne bi imali problem zbog papira.

- Neka poprave dokumentaciju, pa kad preprave slikaj da šaljem špediteru. Moramo precizno da uradimo da ne bude greške da ne razmišljamo da zbog papirologije imamo zajebanc..u.

- Jasno, slažem se 100 posto.

U komunikaciji pominju "braleta", na čiju su firmu iz Bosne i Hercegovine, koja se bavi uvozom voća, carinili kontejnere u kojima je zaplenjen kokain u bananama.

- Kutije idu u BiH, to je jaka firma, kao "Delta" Miškovićeva kod nas, kutije idu tamo, a preko Hrvatske.

- Znam, brate, firmu i gazdu iz Gruda je, vukoj...na.

- Gazda je brale, brate firmaš što šalje dokumentaciju za ispravku.

U međusobnoj komunikaciji, saradnik ih 4. februara 2021. obaveštava da je utovareno "504 komada" i šalje im fotografiju kokaina na kojoj se vidi i šaka sa tri prsta.

Inače, delom optužnice koji se odnosi na šverc kokaina koji je zaplenjen u luci Ploče obuhvaćen je i Uroš Kolaković, koji je u bekstvu i za kojim je nedavno i Ekvador raspisao poternicu, jer se sumnja da je bio jedan od najbližih saradnika narko-bosa Srđana Jezdimira. Jezdimir je, podsetimo, obuhvaćen i optužnicom u Srbiji, a trenutno je u pritvoru u Ekvadoru.

Uroš Kolaković Foto: Privatna arhiva

Iz poruka koje su danas izvedene, proizilazi i da optuženi pripadnici kartela dogovaraju kome ide kolika količina droge koja je utovarena.

- Kaže da je spakovano 500, na vezi smo sa njima. Nepismeni ovi u Južnoj, muke naše. 11 Kenzo, 11 ja, 4,5 Cema, 0,5 da popijemo i pojedemo - dopisuju se o delu raspodele kokaina, čiju nabavku finansiraju, prema optužnici, pojedini okrivljeni.

Saradik iz Latinske Amerike obaveštava ih 7. februara 2021. da je droga utovarena i da je krenula:

- Krenula je kutija, imate dokaz, papir, da je pregledana i da je stavljen katanac murijaša na nju. Ja više od toga ne mogu, sve je sada malo sreće.

1/8 Vidi galeriju Srpski narko bos uhapšen u Ekvadoru Foto: Printscreen, Fiscalía

Dok brod na kom je ogroman tovar kokaina plovi, pripadnici razmenjuju fotografije o njegovom kretanju koje prate i prave plan i pripremu za istovar kokaina, skrivenog u tovaru banana na dnu brodskog kontejnera.

- Treba nam slika ili snimak kako je utovarena, da majstor zna kako da utovari i istovari. Da nas ništa ne iznenadi - piše u jednoj od poruka.

Na optužnici protiv takozvanog balkanskog kartela kom se sudi pred Specijalnim sudom u Beogradu, nalazi se 26 okrivljenih među kojima je i "Pink Panter" Mladen Lazarević, koji se pominjao na suđenju klanu Veljka Beliuvka, kao i Miroslav Starčević.

Mladen Lazarević Foto: Printscreen, španski MUP, Ilustracija

Jedan od najpoznatijih svetskih narko-bosova, poznat po nadimku "čovek sa 1.000" lica Zoran Jakšić, preminuo je pod misterioznim okolnostima u zatvoru u Peruu i protiv njega je postupak obustavljen, dok je "Pink Panter" Dragan Mikić sklopio sporazum o priznanju krivice na osnovu kog je za šverc kokaina osuđen na devet godina zatvora. Kako je naveo tužilac, deo poruka koje su danas izvedene pred sudom, slao je upravo Mikić koji je priznao krivicu.

Zoran Jakšić Foto: Boba Nikolić

U optužnici se pominje i odbegli vođa kavačkog klana Radoje Zvicer, kom se zbog šverca droge u okviru balkanskog kartela sudilo u Crnoj Gori, gde je osuđen u odsustvu na 16 godina zatvora.