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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala i Policijske uprave u Novom Pazaru, u saradnji sa Poreskom policijom, a po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Novom Pazaru, uhapsili su E. Ć. (1972) iz Tutina zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena trgovina.

Policija je od osumnjičenog oduzela devet polovnih automobila za koje se sumnja da su bili namenjeni daljoj prodaji, iako E. Ć. nije imao ovlašćenje za bavljenje trgovinom.

Foto: Mup

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.