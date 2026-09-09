Policija sumnja da je E. Ć. automobile držao radi dalje prodaje, iako nije imao ovlašćenje za bavljenje trgovinom.
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VELIKA ZAPLENA U TUTINU! Policija oduzela devet polovnih automobila, uhapšen muškarac zbog nedozvoljene trgovine (FOTO)
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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala i Policijske uprave u Novom Pazaru, u saradnji sa Poreskom policijom, a po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Novom Pazaru, uhapsili su E. Ć. (1972) iz Tutina zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena trgovina.
Policija je od osumnjičenog oduzela devet polovnih automobila za koje se sumnja da su bili namenjeni daljoj prodaji, iako E. Ć. nije imao ovlašćenje za bavljenje trgovinom.
Foto: Mup
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.
Kurir.rs
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