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Tragedija je danas potresla putnike gradskog autobusa u Beogradu kada je jednoj ženi iznenada pozlilo tokom vožnje, nakon čega je, uprkos naporima vozača da joj pomogne, preminula.

Prema nezvaničnim informacijama Kurira, žena je bila u autobusu kada joj je naglo pozlilo. Putnici su odmah primetili da joj je potrebna pomoć, a vozač je, kako se nezvanično saznaje, reagovao bez oklevanja.

- Ženi je iznenada pozlilo i samo se srušila. Vozač je odmah reagovao, zaustavio autobus i pokušao da joj pomogne. Nije čekao da neko drugi reaguje, već je pokušavao da je reanimira do dolaska Hitne pomoći- kaže izvor Kurira upoznat sa slučajem.

Prema rečima našeg sagovornika, vozač je sve vreme pokušavao da održi ženu u životu, dok su putnici čekali dolazak ekipe Hitne pomoći.

- Bio je potpuno priseban i radio je ono što je mogao u tom trenutku. Pokušavao je da je reanimira i nije odustajao sve dok lekari nisu stigli - navodi izvor.