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Prava drama odigrala se oko ponoći u Užicu, kada je muškarac pao sa zgrade u blizini javne garaže, u Omladinskoj ulici i zadobio teške telesne povrede.

- Muškarac je preživeo pad i hitno je transportovan u Opštu bolnicu u Užicu. Nalazi se u kritičnom stanju, a lekari ulažu sve napore kako bi mu spasili život - potvrdjeno je za agenciju RINA.

Tokom trajanja uvidjaja Omladinska ulica bila je zatvrena za saobraćaj.

Uzrok i okolnosti ovog događaja za sada nisu poznati, a više detalja očekuje se nakon istrage.

Kurir.rs/RINA

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