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Policijski službenici u Jagodini uhapsili su M. M. (41) iz Ćuprije, zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, saopštio je MUP.

- U pretresu stana i drugih prostorija osumnjičenog u Ćupriji pronađeno je oko 104 grama materije za koju se sumnja da je amfetamin - navodi se u saopštenju MUP.

Kako je saopštio MUP, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Jagodini.

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