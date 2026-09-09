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Mlađi muškarac je poginuo danas oko 13.25 časova u Žičkoj ulici u Beogradu, nakon što je pao sa petog sprata zgrade koja je u izgradnji. Kako se saznaje, on je pao na trolejbus.

Prema nezvaničnim informacijama, muškarac je u trenutku nesreće postavljao rasvetu na objektu.

- Dečko je star oko 30 godina, pao je sa petog sprata zgrade na kojoj su radovi u toku. Retrovizor je povukao kanap i pao je na trolejbus - kaže jedan od očevidaca i dodaje da je mladić, nažalost, preminuo usled zadobijenih povreda. 

Njegovo telo zatečeno je na licu mesta, a okolnosti pod kojima je došlo do pada biće utvrđene istragom.

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