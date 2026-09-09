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Gotovo tri godine nakon što je na Segedinskom putu u Subotici ubijen vaterpolista Filip Zeljković (21) okončan je sudski postupak kojim su okrivljeni Predrag M. (36) i Ivan Č. (26) oglašeni krivim. Predrag M. je kažnjen sa 20 godina zatvora, a Ivan Č. je nakon novog suđenja kažnjen sa šest i po godina robije.

Ubijeni Filip Zeljković Foto: Privatna Arhiva

Prvo je Viši sud u Subotici doneo i javno objavio presudu kojom su njih dvojica osuđeni na jedinstvenu kaznu zatvora od 20 godina, odnosno 10 godina. Međutim, njihovi branioci su se žalili na tu presudu, ali je Apelacioni sud u Novom Sadu odbacio žalbu Predraga M. kao neosnovanu, te je, 7. maja 2025. godine, presuda Višeg suda u Subotici protiv njega postala pravosnažna, pa je osuđen na jedinstvenu kaznu od 20 godina zatvora za ubistvo, nedozvoljeno držanje i promet oružja, kao i falsifikovanje isprava.

Za razliku od njega, žalba Ivana Č. je usvojena i ukinuta je prvostepena presuda kojom je bio osuđen na 10 godina zatvora za ubistvo i falsifikovanje dokumenata, te je predmet vraćen na ponovno suđenje.

Glavni pretres u obnovljenom postupku počeo je 10. septembra 2025, a tokom njega je branilac optuženog tražio i izuzeće postupajuće sudije. Sada je taj proces okončan. Naime, 30. juna, presuda je preinačena u delu koji se odnosi na krivičnu sankciju, a pojedinačne kazne su smanjene na šest godina za ubistvo i osam meseci za falsifikovanje isprave.

Tako je Ivan Č.na kraju osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od šest godina i šest meseci. Tom odlukom presuda je postala pravosnažna. Kako je potvrđeno u subotičkom Višem sudu, u kaznu mu se uračunava vreme provedeno u pritvoru počev od 30. novembra 2023. godine.

Hapšenje osumnjičenih za ubistvo Zeljkovića Foto: MUP Srbije

Podsetimo, vaterpolista Filip Zeljković ubijen je 15. oktobra 2023. godine nakon svađe na benzinskoj pumpi na Segedinskom putu. Incident je eskalirao u fizički obračun, a zatim tragično završen pucnjavom. Napadači su Zeljkovića i njegovog mlađeg brata presreli na putu prema centru grada i otvorili vatru, dok su bili na semaforu u svom automobilu, nažalost dvadesetjednogodišnji mladić je preminuo na licu mesta.

Hapšenje osumnjičenih za ubistvo u Subotici Foto: MUP Srbije

- Ivan Č. koji je sedeo na mestu suvozača u automobilu marke "škoda fabia", a koji je vozio Predrag M., je u dogovoru sa njim ostavio otvoren prozor na vratima suvozača i izmakao se, da bi vozač imao mesta da ispruži ruku sa pištoljem do prozora. Kada su sustigli BMW kojim je upravljao ubijeni, koji je u vozilu bio sa mlađim bratom, zbog crvenog svetla na semaforu, prišli su mu sa leve strane i Predrag je iz pištolja kalibra 9x19 mm, kroz otvoreni prozor na suvozačevim vratima, pucao u Filipa Zeljkovića i pogodio ga u teme glave nakon čega je nastupila smrt oštećenog - navedeno je u optužnici.

Okrivljeni su posle ubistva pobegli sa lica mesta. Automobil su ostavili i zvali prijatelje da dođu po njih nakon čega su pobegli. Oni su uhapšeni mesec i po dana kasnije u iznajmljenom apartmanu u Somboru kada su im pronađene i lažne isprave, odnosno dokumenta Republike Hrvatske.

- Tokom novembra meseca 2023. godine, u Subotici, nabavili su radi upotrebe lažne lične isprave, koje su zatim držali u sobi koju su koristili, u Somboru, u jednom apartmanu - pisalo je u optužnici.

Kako se dalje navodi, imali su lične karte Republike Hrvatske na ime Nesladek Dominik, sa fotografijom Predraga M. i ličnu kartu iste države na ime Petek Sven, sa fotografijom Ivana Č.