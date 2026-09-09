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Jeziv porodični sukob u Urovcima kod Obrenovca dobio je novi, potresan obrt! Žena čija je porodica juče napadnuta ispričala je za Kurir šta se zapravo dogodilo i otkrila da se za život ne bori njen deda, kako se prvobitno mislilo, već njen brat od strica, koji je, kako tvrdi, pokušao da razdvoji zavađene strane, a potom zadobio stravične povrede.

1/5 Vidi galeriju Strašni prizori nakon tuče dve porodice u Obrenovcu Foto: Kurir

Kako je ispričala za Kurir, sve je počelo nakon što ju je, kako tvrdi, suprug udario, zbog čega je odlučila da ode kod svojih roditelja. Međutim, umesto da se situacija smiri, usledio je novi sukob kada su, prema njenim rečima, suprugovi rođaci došli do kuće njene porodice.

- Sve je počelo ujutru kada mi je suprug udario šamar, nakon tog maltretiranja odlučila sam da se vratim kod svojih roditelja. Taj dan se završio tako što su njegovi rođaci došli na adresu mojih roditelja da me navodno vrate kod muža, a zar se sa motkama vraća žena kući?! - pita se ova Obrenovčanka.

Prema njenim rečima, sukob je počeo nakon što joj je suprug doveo decu, a potom su njegovi rođaci stigli naoružani motkama.

- Doveo mi je decu, a onda su njegovi sa motkama došli da se tuku sa mojom familijom - tvrdi ona.

Nakon incidenta pojavila se informacija da je u stravičnom događaju teško povređen njen deda, međutim, žena je za Kurir otkrila da je došlo do zabune i da se za život zapravo bori njen brat od strica.

Foto: Kurir

Kako je ispričala, njen brat je u trenutku sukoba pokušao da razdvoji učesnike i spreči dalje nasilje, ali je upravo tada teško povređen.

- U teškom zdravstvenom stanju je moj brat, a ne deda. Deda je dobro. Reč je o mom bratu od strica, došao je u goste i u želji da razdvoji i pomiri, izvukao je deblji kraj. Udaren je sekirom, a onda je pregažen automobilom. Vukla sam ga sa asfalta, bilo mi je preteško, još sam u šoku - dodala je naša sagovornica.

Prema njenim rečima, njen brat se sada nalazi u izuzetno teškom stanju i lekari se bore za njegov život.

- Sada je u šok sobi u crvenoj zoni, ima povredu glave, povredu grudnog koša. Lekari mu se bore za život, preteško nam je jer je stanje neizvesno - tvrdi nesrećna žena.

00:12 Urovci Obrenovac tuča Izvor: Kurir televizija

Ko je bio za volanom?

Kako je Kurir ranije pisao, posebno se ispituju okolnosti pod kojima je automobilom teško povređen njen brat od strica, kao i ko je u tom trenutku bio za volanom.

Prema nezvaničnim informacijama, policija je privela učesnike incidenta, dok nadležni organi utvrđuju njihove pojedinačne uloge. Kako se sumnja, u tuči je učestvovalo tridesetak ljudi.

Istraga bi trebalo da rasvetli šta je prethodilo sukobu, kako je došlo do fizičkog obračuna, ko je koristio motke i sekiru, kao i sve okolnosti pod kojima je automobil udario i teško povredio muškarca.