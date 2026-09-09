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Radnik (33) koji je danas poginuo na Vračaru u Beogradu nastradao je kada je njegov bezbednosni kanap, kojim je bio vezan dok je prao prozore na zgradi u izgradnji, povukao retrovizor trolejbusa koji je prolazio pored gladilišta, nakon čega je pao na ovo vozilo.

- Nesrećni mladić je, kako smo uspeli da vidimo, pre pada prao prozore na zgradi koja je još uvek u izgradnji. Bilo je strašno, odjeknulo je kao da je bomba pala, a ne čovek - kaže jedan od očevidaca za Kurir.

1/5 Vidi galeriju Prve slike sa mesta nesreće kada je pao mladić na trolejbus Foto: Kurir

Prema njegovim rečima, mladić je ubrzo preminuo nakon pada na trolu, a pretpostavlja se da je polomio kičmu. Telo radnika još uvek se nalazi u Žičkoj ulici, na pločniku, a policija i tužilac obavljaju uviđaj.

Inače, u trenutku nesreće trolejbus je bio pun putnika.

- Vozač je čuo udarac i odmah stao. Tek kad je izašao napolje, video je mladića na krovu trole i zaprepastio se, odmah je uspaničeno tražio od putnika da pozovu pomoć. On se popeo na krov kod mladića i pokušao da mu pomogne, ali je on ubrzo podlegao povredama. Putnici su bili vidno uznemireni - rekao on za Kurir.

Vozač trole je doživeo veliku traumu.