PRVE SLIKE S MESTA NESREĆE NA VRAČARU, MLADIĆ PAO NA TROLU: Trolejbus povukao kanap na kom je visio dok je prao prozore? (foto)
Radnik (33) koji je danas poginuo na Vračaru u Beogradu nastradao je kada je njegov bezbednosni kanap, kojim je bio vezan dok je prao prozore na zgradi u izgradnji, povukao retrovizor trolejbusa koji je prolazio pored gladilišta, nakon čega je pao na ovo vozilo.
- Nesrećni mladić je, kako smo uspeli da vidimo, pre pada prao prozore na zgradi koja je još uvek u izgradnji. Bilo je strašno, odjeknulo je kao da je bomba pala, a ne čovek - kaže jedan od očevidaca za Kurir.
Prema njegovim rečima, mladić je ubrzo preminuo nakon pada na trolu, a pretpostavlja se da je polomio kičmu. Telo radnika još uvek se nalazi u Žičkoj ulici, na pločniku, a policija i tužilac obavljaju uviđaj.
Inače, u trenutku nesreće trolejbus je bio pun putnika.
- Vozač je čuo udarac i odmah stao. Tek kad je izašao napolje, video je mladića na krovu trole i zaprepastio se, odmah je uspaničeno tražio od putnika da pozovu pomoć. On se popeo na krov kod mladića i pokušao da mu pomogne, ali je on ubrzo podlegao povredama. Putnici su bili vidno uznemireni - rekao on za Kurir.
Vozač trole je doživeo veliku traumu.
- U pitanju je mlad dečko od oko 20 godina, nedavno je počeo da radi, mislim da radi tek oko mesec dana i ovo da mu se desi. Jako veliki stres je doživeo - kažu nam sagovornici na licu mesta.