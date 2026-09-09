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Prema navodima optužnice, "vračarci" su danima pratili advokata i prikupljali informacije o njegovom kretanju, a kobnog dana, okrivljeni Petar Jevtić koji je prošle godine uhapšen u Grkoj i izručen Srbiji, ispalio je hice u advokata.

Iz poruka koje su danas izvedene kao dokaz iz tužilaštva proizilazi da je Jevtić na dan kada je pucao na advokata, prethodno bio u stanici policije.

Nikola Vušović Foto: Kurir/Privatna Arhiva

- Moraćeš da me voziš danas do murije, skroz sam zaboravio da imam danas javljanje, prvi ponedeljak u mesecu - piše u poruci koju je, kako se navodi, nešto posle 9 sati Jevtić poslao okrivljenom Filipu Grujiću.

Nekoliko sati kasnije, pošto je završio javljanje u policijskoj stanici, Jevtić po tužilaštvu ide u izvršenje novog krivičnog dela.

Stefanović sedeo u "audiju"

Kobnog dana, prema optužnici Jevtić je advokata nekoliko sati čekao i potom, dok je Stefanović sedeo u "audiju A3" na parkingu, prišao mu je okrivljeni Petar Jevtić i u njega ispalio nekoliko hitaca, ali advokat na sreću nije teško ranjen. Posle pucnjave, pripadnicima klana navdno je poslao poruku "završio sam"

- Ja sam završio, treba mi neko da me pokupi, da pokupi pištolj - piše on u poruci nešto posle 16 sati.

1/13 Vidi galeriju Advokat ranjen na Bežanijskoj kosi Foto: Nemanja Nikolić

U sledećoj poruci sagovorniku kaže:

- Sedeo je dugo u kolima, prišao sam i sasuo mu nekoliko komada. Buraz ako možeš dođi, trčao sam dosta, nemam snage buraz. Morao sam da otrčim i da kupim hleb radi fore, interventna je da puta prošla - opisao je, kako navodi tužilaštvo Jevtić saradnicima šta se dogodilo.

U porukama je potom objašnjavao da je "hleb i dalje kod njega i da ga je spasio da ga ne legitimišu".

"Pukao mi je film"

Posle ranjavanja advokata, navodno, saradnici su mu pomogli da se reši oružja i svih stvari koje je nosio toga dana. Istovremeno, Jevtić je prema optužnici drugom korisniku Skaja poslao poruku u kojoj je detaljno opisao šta se dogodilo:

- Ni da čestitaš bratu na prvoj odrađenoj šljaci. Pustio sam ga pet minuta da izađe, ali nije izlazio iz kola. Pukao mi je film, prišao sam i iševio ga preko vrata. Istresao sam šest metaka.

Podsetimo, prema navodima optužnice protiv kriminalne grupe kojoj se sudi za tri ubistva i šest pokušaja ubistava, Jevtić je u Arsenija Stefanovića ispalio šest hitaca od kojih su ga dva pogodila.

Tužilaštvo tvrdi da je Jevtić na Skaj aplikaciji koristio nadimak Teodor Bagvel, po čuvenom liku iz popularne serije "Bekstvo iz zatvora".