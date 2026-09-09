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Oglasio se javni tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu povodom tragedije do koje je došlo danas na Vračaru, kada je radnik (32) pao na trolejbus u pokretu.

- Povodom pogibije radnika S.S. (32) u Beogradu, u ul. Žička u visini broja 19, obaveštavam vas da je dežurni javni tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu obavio uviđaj i tom prilikom naložio da se prikupe svi dokazi u cilju utvrđivanja tačnog činjeničnog stanja, odnosno uzroka nesreće, odnosno vršenje sudskomedicinske obdukcije tela, vanredni tehnički pregled trolejbusa koji saobraća na liniji broj 29, pribavljanje snimaka sa okolnih zgrada kao i izuzimanje snimaka kamera video nadzora iz trolejbusa - navodi se u saopštenju.

Po nalogu javnog tužioca na lice mesta izašao je inspektor rada kome je naloženo sastavljanje zapisnika i pribavljanje potrebne dokumentacije. Takođe, policijskim službenicima naloženo je alkotestiranje vozača trolejbusa Z.V. (33).

1/5 Vidi galeriju Prve slike sa mesta nesreće kada je pao mladić na trolejbus Foto: Kurir

Tragedija na Vračaru

Podsećamo, do nesreće je došlo u popodnevnim časovima kada je radnik pao na krov trolejbusa koji je prolazio ulicom, kada se njegov bezbednosni kanap, kojim je bio vezan dok je prao prozore na zgradi u izgradnji, povukao retrovizor trolejbusa koji je prolazio pored gladilišta, nakon čega je pao na ovo vozilo.

- Nesrećni mladić je, kako smo uspeli da vidimo, pre pada prao prozore na zgradi koja je još uvek u izgradnji. Bilo je strašno, odjeknulo je kao da je bomba pala, a ne čovek - kaže jedan od očevidaca za Kurir.

Prema njegovim rečima, mladić je ubrzo preminuo nakon pada na trolu, a pretpostavlja se da je polomio kičmu. Telo radnika još uvek se nalazi u Žičkoj ulici, na pločniku, a policija i tužilac obavljaju uviđaj.

Inače, u trenutku nesreće trolejbus je bio pun putnika.

- Vozač je čuo udarac i odmah stao. Tek kad je izašao napolje, video je mladića na krovu trole i zaprepastio se, odmah je uspaničeno tražio od putnika da pozovu pomoć. On se popeo na krov kod mladića i pokušao da mu pomogne, ali je on ubrzo podlegao povredama. Putnici su bili vidno uznemireni - rekao on za Kurir.

Kako smo pisali, a po rečima očevidaca, vozač trole je doživeo veliku traumu.

Kurir.rs