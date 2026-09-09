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Samo desetak dana od nezapamćenog krvavog pira i porodičnog zločina, koji se dogodio usred bela dana kada je u Velikom Gradištu B.K. (40) zbog dugova i nerešenih imovinskih odnosa otvorio vatru na porodicu svoje rođene sestre, a potom okrenuo cev i sebi oduzeo život, stigla je vest da je preminula i A.Č. (46).

Rođena sestra B.K. je danas u bolnici podlegla povredama, a u ovoj tragediji porodica je razorena.

Meštani Velikog Gradišta od jutros su u neverici, još uvek vlada muk, na ulicama grada - tuga. Ljudi pokušavaju da shvate kako je moglo sve ovo da se dogodi, oplakujući sada i A.Č, vrednu ženu koju su znali pre svega kao dobru majku, suprugu, sestru, prijateljicu.

Foto: Društvene Mreže

"Bože, Bože, zašto si ovo dozvolio"

- Ne mogu da shvatim, sada sam čula da je i ona preminula. Negde smo očekivali, ali verovali da će bar ona da se izbori. A šta i da je sirota ostala živa, zašto da živi kad joj nema deteta, nema muža... Bože, Bože, zašto si ovo dozvolio... Zatvorila se onakva kuća. Odoše svi kao da nikada nisu postojali. Pa zar zbog kuće, zbog cigala i dasaka da ubiješ sestru, zeta, devojčicu koja je tek trebalo da živi - gušeći se u suzama jedva je izgovarala reči starija žena koja je odlazila kod stradale u salon i bila njena mušterija, a onda dodala:

- Bože, ostala je ranjena žena (prim.aut. majka zeta). Ne znam, čula sam da je prebačena u bolnicu u Požarevcu jer je i nju monstrum upucao, ali da je lakše povređena. Šta će sad žena, sve je izgubila. I A.Č. majka bolje da ne živi. Ne daj Bože nikome, ovo se nikada kod nas nije desilo.

1/5 Vidi galeriju Veliko Gradište - Dvostruko ubistvo i samoubistvo Foto: Kurir

Podsećamo, nakon smrti oca, porodična kuća roditelja A.Č. i B.K. posle razvoda pripala je ćerki. S obzirom na to da je njen brat B.K. oduvek bio problematičan, i kao mladić i kada se oženio i dobio decu, nije se smirio. Zaduživao se, bio bahat, upadao u dugove koje nije mogao da vraća, varao ljude.

Živeo je raskalašno, želeći luksuz koji nije mogao sebi da priušti. Zato ga je otac i izostavio iz nasledstva. Međutim, on je, kako pričaju komšije, kuću već dao na prodaju, za koju nije imao papire. Toliko mu je dogorelo da je isplanirao ubistvo svoje rođene sestre i njene porodice ne bi li na taj način došao do kuće i para.

Tog 29. avgusta, sestru A.Č. (46) namamio je da sa papirima dođe u porodičnu kuću da bi je ubedio da promeni mišljenje i da ne prepiše kuću njegovoj deci, kako je nameravala, već njemu. Kada nije uspeo u nameri, pucao je sestri u glavu, od čije je ruke ona danas preminula. Zatim je besan krenuo u njenu porodičnu kuću sa namerom da poubija ostale.

Foto: Društvene Mreže

"Zatvorio celu porodicu"

Na spavanju, hicima iz pištolja u glavu, upucao je najpre zeta S. Č. (48), pripadnika Vatrogasno-spasilačke jedinice MUP u Velikom Gradištu, a onda se popeo na sprat i bez zadrške u glavu pucao svojoj sestričini J. Č. (19). Nije zaobišao ni zetovu majku, koja je tog dana bila u kući kod sina, ali koja je nešto lakše povređena. Nakon svega, izvršio je samoubistvo.

- To je monstrum kome ni ime ne treba da se pomene. Ni grob da mu se zna. Ubio je nevine ljude. Zatvorio celu porodicu. Ne mogu iz kuće da izađem. Hoće srce da mi iskoči kada vidim traku, sveće, igračke kraj kapije. Tišina, niko više ne izlazi. Da li je bre moguće da ovde neću više da popričam, da se našalim sa svojim komšijama... Ovo dete, pa to nije mrava zgazilo. Vaspitana, kulturna, vredna, nasmejana uvek... Bože, tragedija - sa suzama u očima i besom u glasu izgovara poslednje reči komšija nastradale porodice.