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Deo vrhuške kavačke ćelije Balkanskog narko-kartela Milan Vujotić i Radoje Žuti Živković zamerili su svojim saradnicima iz podgoričkog ogranka te kriminalne ekipe Radoslavu Gilu Stanišiću i njegovom bratu od strica Vidoju Stanišiću, što su angažovali "podizvođače" za "posao" koji su im poverili - eliminaciju njihovog suparnika Igora Krstovića.

Krstović, kojeg istražitelji označavaju kao vođu zetskog ogranka škaljarske ćelije Balkanskog narko-kartela, teško je ranjen 28. januara 2020. godine u Zeti. Zbog pokušaja njegovog ubistva pred podgoričkim Višim sudom već odgovaraju Vidoje Stanišić i Dragiša Bulatović. Njih dvojica uhapšeni su u prvim sedmicama istrage - Bulatović 15. februara 2020, a Stanišić 28. februara iste godine. Istog dana kada je Bulatović lišen slobode policija je saslušala i Radoslava Stanišića, ali on tada nije zadržan.

Više od šest godina kasnije, krajem avgusta 2026. godine, istraga je dobila novi pravac. Po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), službenici Specijalnog policijskog odeljenja (SPO) uhapsili su Radoslava i Sašu Stanišića zbog sumnje da su deo kriminalne ekipe koja je po nalogu Vujotića i Živkovića trebalo da ubije Krstovića.

SDT Podgoričane Raška i Radmilu Džankić i Rožajca Mersudina Čalakovića sumnjiči da su izvršili krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela.

1/4 Vidi galeriju Saradnicima preko Skaja slao fotografije Foto: Kurir

Da su organizatori te kriminalne grupe ljuti zbog “širenja” ekipe proizlazi iz prepiske sa nekada zaštićene Skaj aplikacije, koju su istražitelji analizirali. Među mnoštvom poruka i one su koje je, prema tvrdnjama specijalnih tužilaca, Živković 13. marta 2020. godine poslao najmlađem od braće Stanišić, sada okrivljenom Saši.

"...Znači, to je trebalo Vidoje i Gile da završe po dogovoru, razumiješ, jer sam ja insistirao da im se pomogne, razumiješ da uzmu 150-200 hiljada i da žive ka’ momci, da ubiju onu vranu, to im je najlakši posao na svijet, taj posao nije vrijedio 30 hiljada, ali sam ja insistirao da im se pomogne da bi živjeli...”

Zbog te, ali i poruka koje je u danima pre i posle toga slao Vujotić, specijalni tužioci izveli su, kako navode u spisima, nedvosmislen zaključak da su njih dvojica organizatori kriminalne organizacije.

“Pritom je očigledno da su osumnjičeni organizatori lično vrbovali samo osumnjičenog Radoslava Stanišića i optuženog Vidoja Stanišića za pripadnike kriminalne organizacije, kako bi lišili života oštećenog i kod njih stvorili odluku o lišenju života oštećenog, što su ovi prihvatili, i odredili im uloge i zadatke, što je posebno jasno kad se ima u vidu sve napred izneto, a naročito citirana glasovna poruka osumnjičenog Živkovića osumnjičenom Saši Stanišiću”, piše u spisima u koje "Vijesti" imaju uvid.

Prema istim spisima braća od stričeva Radoslav i Vidoje Stanišić sami su vrbovali Sašu Stanišića, optuženog Dragišu Bulatovića i sada pokojnog Sašu Klikovca.

Iz komunikacije, međutim, proizlazi da se navodni organizatori tome nisu protivili sve dok "posao" nije traljavo obavljen.

"...Dogovor je bio da se njih, da njih dvojica to završe, tako je bilo. Posle je bilo ovo - ono, ja pitam pa ko je... I posle se ispostavilo kao Dragiša, al’ Dragiša reko’ da se nikom ne priča. Čuš, Dragiša je rekao da se nikom ne priča. Znači, to je trebalo Vidoje i Gile da završe po dogovoru... l eto, vidi još šta je napravio Vidoje sa njegovim pametnim. Sreća što sam mu rekao iz šteka da radi to, on je htio od kuće, da vas sve nagradi i tebe i oca i sve”, jedna je od glasovnih poruka koju je Živković poslao Saši Stanišiću tog dana.

Nedugo zatim isto mu je sažeo i u tekstualnoj poruci: "Posao je bio za Vidoja i Gila"...

Najmlađem Stanišiću o istoj temi pisao je i Vujotić, nekoliko meseci nakon pokušaja ubistva Krstovića.

"Strašno. Zašto su oni Dragišu uvlačili u djelo, to je sramota”, napisao mu je 10. juna 2020. godine, a potom dodao:

"To su trebali Vidoje i Gile da rade."

Da su Stanišići odabrani za taj posao, specijalni tužioci i istražitelji SPO zaključuju i iz poruka u Skaj grupi u kojoj su bili Živković, Vujotić i drugi članovi ekipe.

Milan Vujotić Foto: Kurir

"Čekamo ove Stanišiće, brzo bi trebali Igora da deru", napisao je, prema spisima, Živković 20. januara 2020. godine.

Osam dana kasnije, nakon što je Krstović ranjen, isti korisnik izveštavao je grupu:

"Ubili su Igora Krstovića"... "30 metaka u njega Gile sasuo"... "Vidoje vozio"... "Eno idu da zapale auto"... "Rekao sam da sve popale".

"Iz svih citiranih komunikacija osumnjičenih i optuženih, prilikom izvođenja zaključaka o njihovim ulogama i zadacima, može se izvesti i zaključak o tome da su osumnjičeni Radoslav i Saša Stanišić i optuženi Vidoje Stanišić i Dragiša Bulatović saizvršioci krivičnog dela teško ubistvo u pokušaju, u odnosu na oštećenog Igora Krstovića", piše u sudskim spisima.

Živković je navodno u turskom zatvoru, gde bi trebalo da izdržava doživotnu kaznu zbog ubistva vođe škaljaraca Jovana Vukotića. Za Vujotićem crnogorska policija traga godinama.

Optužbe

Radoslava i Sašu Stanišića, kao i Podgoričane Raška i Radmilu Džankić uhapsili su krajem avgusta službenici Specijalnog policijskog odeljenja u akciji izvedenoj po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva. Nakon što su lišeni slobode, iz SDT-a su saopštili da su pokrenuli krivični postupak protiv više osoba okrivljenih za krivična dela stvaranje kriminalne organizacije, teško ubistvo u pokušaju i pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog dela.

Iz tužilaštva kojim rukovodi glavni specijalni tužilac Vladimir Novović tada je saopšteno da Radoslava Stanišića i Sašu Stanišića sumnjiče da su po nalogu Radoja Živkovića Žutog i Milana Vujotića pokušali da ubiju Krstovića.

Radoje Živković Foto: MUP Srbije

Tada je objašnjeno i da je doneta naredba o sprovođenju istrage, te da su pokrenuli krivični postupak protiv Živkovića i Vujotića, za krivična dela stvaranje kriminalne organizacije i teško ubistvo putem podstrekavanja, protiv braće Stanišić takođe zbog stvaranja kriminalne organizacije i teškog ubistva u pokušaju, a protiv bračnog para Džankića i Rožajca Mersudina Čalakovića zbog krivičnog dela pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela.

"Predmet istrage je delovanje kriminalne organizacije koju su organizovali okrivljeni R. Ž. i M. V., čiji pripadnici su postali okrivljeni R. S. i S. S., optuženi V. S. i D. B. i pokojni S. K. u 2019. i 2020. godini, sa ciljem lišenja života oštećenog I. K., pripadnika suprotstavljene kriminalne organizacije, iz bezobzirne osvete i koristoljublja, na kojeg je, 28. januara 2020. godine, u Zeti, ispaljeno najmanje 28 projektila koji su mu naneli teške i po život opasne telesne povrede, ali je smrt oštećenog sprečena lekarskom intervencijom”, saopšteno je ranije iz SDT-a.

U saopštenju je objašnjeno i da su okrivljeni Raško i Radmila Džankić i Mersudin Čalaković pružali pomoć pojedinim pripadnicima kriminalne organizacije, nakon izvršenja krivičnog dela teško ubistvo u pokušaju:

"Krijući ih u svom domaćinstvu, odnosno prebacajući ih van graničnog prelaza iz Crne Gore u susednu državu".

Radoslav Gile Stanišić i Raško Džankić već su pominjani u sudskom postupku koji se zbog pokušaja ubistva Krstovića vodi protiv Vidoja Stanišića i Dragiše Bulatovića - kao predloženi svedoci odbrane.

Vidoje Stanišić tvrdio je pred sudom da je u vreme kada je Krstović napadnut u Zeti boravio u kući svog brata od strica Radoslava Stanišića i da su tamo bili i Raško Džankić i njegova supruga.

I Bulatović je tvrdio da ima alibi, navodeći da je u vreme napada bio sa majstorima koji su mu gradili kuću.

Tužilaštvo, međutim, Vidoja Stanišića i Bulatovića povezuje sa pokušajem ubistva na osnovu biološkog materijala izdvojenog veštačenjem zapaljenog automobila, za koji istražitelji veruju da je korišćen u napadu. Prvostepena presuda u tom predmetu još nije donesena, a Stanišić i Bulatović od septembra 2023. godine brane se sa slobode, jer sud u roku od tri godine od podizanja optužnice nije izrekao odluku.

Nakon što je na Krstovića ispaljeno gotovo 30 hitaca, policija je saslušala više osoba bliskih kavačkom kriminalnom klanu.