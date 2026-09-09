Tragedija
JEZIV SUDAR NA BATAJNIČKOM DRUMU, AUTOMOBIL PODLETEO POD KAMION! Vatrogasci sekli lim da izvuku ljude: IMA MRTVIH!
- U Ulici Batajnički drum 23 u Zemunu jedna osoba je poginula u sudaru putničkog automobila i kamiona.
- Prednji deo automobila podleteo je pod kamion, a vatrogasci su sekli lim da izvuku nastradalu osobu.
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Jedna osoba smrtno je stradala u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Ulici Batajnički drum 23, na teritoriji opštine Zemun, prema nezvaničnim informacijama.
Prema informacijama dobijenim u 18.17 časova, dojava o potrebi za oslobađanjem osobe iz vozila primljena je u 17.55 časova.
Dolaskom na lice mesta utvrđeno je da je došlo do sudara putničkog automobila i kamiona, pri čemu je prednji deo automobila podleteo pod kamion.
Vatrogasno-spasilačka jedinica pristupila je oslobađanju osobe iz vozila, dok je ekipa Hitne medicinske pomoći konstatovala smrt.
Uzrok nesreće i okolnosti pod kojima je došlo do sudara biće utvrđeni tokom istrage.
Kurir.rs/Telegraf
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