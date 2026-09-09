ŠOK OBRT U ISTRAZI TRAGEDIJE U PANČEVU! Dvojica drugova poginula od eksplozije bombe, sada je otkriveno ko ju je aktivirao - uhapšen muškarac
- P.V. (35) iz Starčeva zadržan je do 48 sati zbog sumnje da je aktivirao eksplozivnu napravu u kući i počinio teško ubistvo i nedozvoljeno nošenje eksplozivnih materija.
- U eksploziji su poginuli D.P. (31) iz Banatskog Brestovca i A.F. (40) iz Starčeva, koji je preminuo dan kasnije.
- Osumnjičeni će uz krivičnu prijavu biti sproveden u Više javno tužilaštvo u Pančevu na saslušanje.
Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Pančevu danas je određeno zadržavanje P.V. (35) iz Starčeva u trajanju do 48 časova zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela teško ubistvo i nedozvoljeno nošenje eksplozivnih materija.
- Osumnjičeni je uhapšen jer se tereti da je dana 17.7.2026. godine, u večernjim časovima, nosio eksplozivno sredstvo koje je aktivirao u kući u Starčevu, na koji način je lišio života dva lica, i to D.P. (31) iz Banatskog Brestovca, koji je preminuo na mestu događaja, i A.F. (40) iz Starčeva, čija je smrt nastupila dana 18.7.2026. godine - stoji u saopštenju
Osumnjičeni će, uz dostavljanje krivične prijave Policijske uprave u Pančevu, biti sproveden u Više javno tužilaštvo u Pančevu radi saslušanja.
Podsetimo, eksplozija se dogodila u dvorištu porodične kuće čiji je vlasnik Aleksandar, Prema dosadašnjim informacijama, više osoba se družilo uz muziku kada je došlo do aktiviranja eksplozivne naprave. D. P. poginuo je na licu mesta, dok su A. F. i još jedan muškarac zadobili teške povrede i prevezeni su u bolnicu.