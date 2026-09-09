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Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Pančevu danas je određeno zadržavanje P.V. (35) iz Starčeva u trajanju do 48 časova zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela teško ubistvo i nedozvoljeno nošenje eksplozivnih materija.

- Osumnjičeni je uhapšen jer se tereti da je dana 17.7.2026. godine, u večernjim časovima, nosio eksplozivno sredstvo koje je aktivirao u kući u Starčevu, na koji način je lišio života dva lica, i to D.P. (31) iz Banatskog Brestovca, koji je preminuo na mestu događaja, i A.F. (40) iz Starčeva, čija je smrt nastupila dana 18.7.2026. godine - stoji u saopštenju

Osumnjičeni će, uz dostavljanje krivične prijave Policijske uprave u Pančevu, biti sproveden u Više javno tužilaštvo u Pančevu radi saslušanja.

Podsetimo, eksplozija se dogodila u dvorištu porodične kuće čiji je vlasnik Aleksandar, Prema dosadašnjim informacijama, više osoba se družilo uz muziku kada je došlo do aktiviranja eksplozivne naprave. D. P. poginuo je na licu mesta, dok su A. F. i još jedan muškarac zadobili teške povrede i prevezeni su u bolnicu.

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