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Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Pančevu danas je određeno zadržavanje P.V. (35) iz Starčeva u trajanju do 48 časova zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela teško ubistvo i nedozvoljeno nošenje eksplozivnih materija.

- Osumnjičeni je uhapšen jer se tereti da je dana 17.7.2026. godine, u večernjim časovima, nosio eksplozivno sredstvo koje je aktivirao u kući u Starčevu, na koji način je lišio života dva lica, i to D.P. (31) iz Banatskog Brestovca, koji je preminuo na mestu događaja, i A.F. (40) iz Starčeva, čija je smrt nastupila dana 18.7.2026. godine - stoji u saopštenju

Osumnjičeni će, uz dostavljanje krivične prijave Policijske uprave u Pančevu, biti sproveden u Više javno tužilaštvo u Pančevu radi saslušanja.