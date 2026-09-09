Hronika
PRIPADNICI VRAČARSKOG KLANA PALI U BEOGRADU: Munjevita akcija policije u tržnom centru u Beogradu
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Pripadnici SBPOK-a u saradnji sa BIA, OPA i SKOR i opservacija SSPDR, Uprave za tehniku, uhapsili su danas tri pripadnika vračarskog klana prilikom primopredaje 20.000 evra od strane oštećenog V.P, saznaje nezvanično Kurir.
Munjevita akcija policije, kako saznajemo, odigrala se danas u jednom poznatom beogradskom tržnom centru.
Za ostalim osumnjičenima za koje se sumnja da su učestvovali u primopredaji novca se traga.
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