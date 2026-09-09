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Slađana Nedeljković, voditeljka i urednica emisije "Crna hronika", sa lica mesta javila je da je žena godinama trpela nasilje i nije ga prijavljivala.

Nakon što je jutros dobila nekoliko šamara od supruga, ona se spakovala i sa decom pobegla kod rođenog brata. Međutim, nekoliko sati kasnije, tačnije oko devet uveče, članovi porodice njenog supruga pojavili su se ispred kuće, a sa sobom su imali motke. Tada je došlo do sukoba u kojem je teško povređen i muškarac koji je, prema dostupnim informacijama, pokušao da pomiri zavađene strane.

Prema daljim navodima, muškarac je nakon udarca tupim predmetom pao na asfalt, nakon čega je preko njega automobilom prešao jedan od članova porodice napadača. On je hitno hopitalizovan i u bolnici su konstatovali 13 koštanih preloma, uključujući i povrede grudnog koša. Lekari mu se i dalje bore za život.

04:20 KURIR NA LICU MESTA U OBRENOVCU! Povređenom se i dalje bore za život Izvor: Kurir televizija

Nakon incidenta nekoliko osoba je privedeno zbog sumnje da su učestvovale u sukobu. Privedeni su navodno izjavili da im je cilj bio da ženu koja je napustila supruga zbog nasilja, vrate u porodičnu kuću. Ona sada, osim za svoju, strahuje i za bezbednost svoje dece i članova porodice kod kojih je potražila utočište.

Incident je dodatno uznemirio stanovnike Obrenovca. Građani sa kojima je ekipa "Kurira" razgovarala poručili su da nasilje ne treba prećutkivati i da ga treba prijaviti već pri prvom incidentu.

- Treba odmah prijaviti maltretiranje. Prvi put izbegnete, ali drugi put teško - poručio je jedan stanovnik.

Slučaj je prijavljen nadležnim organima, a okolnosti pod kojima je došlo do sukoba i odgovornost učesnika biće utvrđeni u daljem postupku.

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Kurir.rs

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