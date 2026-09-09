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Stravičan požar buknuo je večeras kod plaže Oficirac u Novom Sadu.

Gori velika površina niskog rastinja i šume kod plaže, navodi se na društvenim mrežama. Vatra kulja na sve strane.

Grad Novi Sad hitno je aktivirao javno-komunalna preduzeća sa teritorije grada, kao i dobrovoljna vatrogasna društva, dok su na gašenju angažovane sve raspoložive jedinice Vatrogasne brigade Novi Sad.

Na teren su upućene i cisterne gradskih javno-komunalnih preduzeća, dok policija obezbeđuje područje zahvaćeno požarom.

Gašenje otežava vetar, a plamen i dim vidljivi su iz većeg dela Novog Sada.

Zbog požara kod trafo-stanice na Petrovaradinskoj adi, po nalogu vatrogasnih službi trafo-stanica je isključena, usled čega je izvorište Petrovaradinska ada ostalo bez napajanja električnom energijom.

Time je trenutno van funkcije celokupan kapacitet izvorišta od oko 600 litara vode u sekundi, zbog čega su u narednom periodu moguće oscilacije pritiska i poremećaji u vodosnabdevanju na distributivnoj mreži.

Vatrogasne ekipe su na terenu i očekuje se da požar uskoro bude lokalizovan.

JKP „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad prati situaciju i o svim promenama blagovremeno će obaveštavati građane, naveli su iz ovog preduzeća.