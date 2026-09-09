OGROMAN POŽAR U NOVOM SADU, SVE RASPOLOŽIVE EKIPE NA TERENU U jednom delu isključena struja, snimci sa lica mesta su strašni (VIDEO)
- Kod plaže Oficirac u Novom Sadu izbio je veliki požar koji je zahvatio nisko rastinje i šumu, a na terenu su sve raspoložive vatrogasne ekipe i gradske službe.
- Gašenje otežava vetar, policija obezbeđuje područje, a zbog požara kod trafo-stanice isključena je Petrovaradinska ada i moguć je poremećaj u vodosnabdevanju.
Stravičan požar buknuo je večeras kod plaže Oficirac u Novom Sadu.
Gori velika površina niskog rastinja i šume kod plaže, navodi se na društvenim mrežama. Vatra kulja na sve strane.
Grad Novi Sad hitno je aktivirao javno-komunalna preduzeća sa teritorije grada, kao i dobrovoljna vatrogasna društva, dok su na gašenju angažovane sve raspoložive jedinice Vatrogasne brigade Novi Sad.
Na teren su upućene i cisterne gradskih javno-komunalnih preduzeća, dok policija obezbeđuje područje zahvaćeno požarom.
Gašenje otežava vetar, a plamen i dim vidljivi su iz većeg dela Novog Sada.
Zbog požara kod trafo-stanice na Petrovaradinskoj adi, po nalogu vatrogasnih službi trafo-stanica je isključena, usled čega je izvorište Petrovaradinska ada ostalo bez napajanja električnom energijom.
Time je trenutno van funkcije celokupan kapacitet izvorišta od oko 600 litara vode u sekundi, zbog čega su u narednom periodu moguće oscilacije pritiska i poremećaji u vodosnabdevanju na distributivnoj mreži.
Vatrogasne ekipe su na terenu i očekuje se da požar uskoro bude lokalizovan.
JKP „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad prati situaciju i o svim promenama blagovremeno će obaveštavati građane, naveli su iz ovog preduzeća.
Za sada nema informacija o povređenima, niti o uzroku požara.