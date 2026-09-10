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Na području Policijske uprave u Zrenjaninu, tokom proteklog vikenda, evidentirane su dve saobraćajne nezgode, u kojima je jedna osoba lakše, a jedna teže povređena.

Pripadnici saobraćajne policije su, u ovom periodu, otkrili i sankcionisali ukupno 137 prekršaja, a iz saobraćaja je isključeno osam vozača, koji su vozili pod dejstvom alkohola.

Policija je na području Zrenjanina zadržala vozača (38) „tojote“, koji je vozio sa 1,78 promila alkohola u organizmu, a na području Žitišta vozača (74) bicikla, sa 1,79 promila alkohola. 

Protiv vozača koji su učinili prekršaje biće podnete odgovarajuće prekršajne prijave.

Kurir.rs

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