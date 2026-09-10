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Stravičan događaj odigrao se u naselju Urovci kod Obrenovca, kada je porodični sukob eskalirao u masovnu tuču, a potom i u stravičan incident u kojem je teško povređen deda žene čija je porodica napadnuta.

Tokom sukoba teško je povređen stariji muškarac, kada ga je, kako se navodi, jedan od napadača pregazio automobilom. Povređeni je hitno prevezen u Urgentni centar.

Prema navodima očevidaca, sukobu je prethodio porodični konflikt, a pominju se i optužbe za nasilje u porodici. Više detalja o ovom incidentu za jutarnji program Kurir televizije izneo je Blaža Marković, iz pokreta "Novi ljudi - nova snaga Srbije".

03:51 "ŽENA POBEGLA KOD BRAĆE DA SE SPASI, MUŽ DOŠAO NAORUŽAN" Detalji masovne tuče u Obrenovcu: Tukao ju je 24 sata... Izvor: Kurir televizija

- Suprug je 24 sata nju tukao, pa je otišla kod braće od strica da pronađe spas. On je došao sam da se raspravlja, a ona je rekla da se tamo ne vraća živa. Tog momenta, skupio je ljude i sa gotovo devet vozila, naoružani sa palicama, krenuli su ka njoj. Došlo je do tuče, a više ljudi je povređeno - rekao je Blažić za Kurir.

Kako je počela tuča

Kako Kurir nezvanično saznaje, sve je počelo nakon što je žena odlučila da napusti supruga i vrati se kod svojih roditelja. Prema rečima izvora upoznatog sa slučajem, ona navodno više nije mogla da izdrži život u zajedničkom domu i žalila se da je muž maltretira.

- Ona je njega juče napustila. Nije mogla više da izdrži u toj kući, žalila se da je muž maltretira i da više nije mogla da izdrži u braku, preživljavala je veliko nasilje. Zato se vratila kod svojih roditelja - kaže izvor.

Međutim, kako navodi naš sagovornik, situacija je nekoliko sati kasnije potpuno eskalirala. Muškarac je, navodno, došao pred kuću ženinih roditelja u nameri da je vrati, ali ovoga puta nije došao sam.

- Došao je sa pojačanjem. Bilo ih je više od 30, stigli su sa nekoliko automobila i parkirali se ispred kuće. Iz vozila su izlazili sa motkama i tada je došlo do brutalne tuče - navodi izvor.

U opštem haosu, prema nezvaničnim informacijama, situacija je potpuno izmakla kontroli.

- Neko od prisutnih je seo u automobil marke "audi" i usred svega pregazio dedu žene čija je porodica napadnuta. Čovek je teško povređen i prevezen je odmah kolima hitne pomoći, gde mu se lekari bore za život, veliko je pitanje da li će preživeti - kaže izvor Kurira.

Foto: Kurir

Nasilnici žive i rade u Italiji

Marković ističe to da tužilac nije odredio pritvor za ljude koji su osumnjičeni jer svi rade i žive u inostranstvu.

- Oni praktično mogu da se nikada ne vrate iz Italije i da se ne zna ko je učestvovao u tuči. Imamo femicid na snazi. Ne znam što tužilac nije odredio pritvor za sve obzirom da su nosili palice, a postoje sumnje da su imali i vatreno oružje. Ne daj Bože da povređeni stariji muškarac premine, onda će morati da se neko tereti za ubistvo - rekao je Blažić.

Blažo Marković, predsednik pokreta Novi ljudi - nova snaga Srbije Foto: Kurir Televizija

Posebno je zabrinjavajuće to što, prema informacijama do kojih je Kurir došao, niko od privedenih, navodno, ne želi da kaže ko je u trenutku incidenta upravljao automobilom.

- Svi su privedeni, ali niko neće da kaže ko je vozio "audi". Sada se utvrđuje ko je sedeo za volanom i kako je tačno došlo do toga da automobilom pregazi čoveka i nanese mu ozbiljne povrede - dodaje izvor.

Pokrenuta istraga

Podsetimo, jeziv slučaj dogodio se juče u naselju Urovci kod Obrenovca, kada je porodični sukob eskalirao u masovnu tuču, a potom i u stravičan incident u kojem je teško povređen deda žene čija je porodica napadnuta.

Kako Kurir nezvanično saznaje, sve je počelo nakon što je žena odlučila da napusti supruga i vrati se kod svojih roditelja. Prema rečima izvora upoznatog sa slučajem, ona navodno više nije mogla da izdrži život u zajedničkom domu i žalila se da je muž maltretira.

Istraga bi trebalo da utvrdi šta je prethodilo sukobu, ko je organizovao dolazak grupe pred kuću, ko je učestvovao u fizičkom obračunu, ali i najvažnije pitanje, ko je upravljao automobilom u trenutku kada je teško povređen stariji čovek.

O svemu je obavešteno Osnovno javno tužilaštvo u Obrenovcu koji u saradnji sa policijom nastavlja rad na rasvetljavanju svih detalja ove drame, nakon čega će protiv aktera biti podnete odgovarajuće krivične prijave.

Za sada nije poznata konačna kvalifikacija dela jer će zavisiti od svih prikupljenih dokaza i utvrđenih činjenica.

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Kurir.rs

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