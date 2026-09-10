Slušaj vest

Pravi krivični dosije od sedam teških krivičnih dela krije se iza S.O. (44) iz Uba, koji je sinoć gurnuo napunjeni pištolj u ruke svom desetogodišnjem sinu i naredio mu da izrešeta njegovog poslovnog partnera M. R. (25), saznaje Telegraf.rs.

Dok se ranjeni mladić oporavlja od ustrelnih rana na rukama, a policija veštači pronađeno oružje, na površinu su isplivali šokantni detalji o opasnom trgovcu drvima koji je vlastito dete pretvorio u pucača: u njegovom policijskom kartonu godinama su se nizale prijave za ilegalno naoružanje, šumske krađe, nasilje i saobraćajne nesreće!

- Reč je o čoveku koji godinama puni policijske beležnice i dobro je poznat svim operativcima na ovom terenu. Kada smo otvorili njegov dosije, videli smo čitav niz prijava - od nelegalnog oružja i šumskih krađa, pa sve do nasilničkog ponašanja i sukoba u saobraćšaju. Ali, da rođeno dete od 10 godina iskoristi kao živu mašinu za pucanje i gurne mu napunjen pištolj u ruke, to je zapanjilo i najiskusnije inspektore koji rade na slučaju - otkriva dobro obavešten izvor iz istrage za Telegraf.rs.

Krvavi sukob zbog biznisa sa drvima

S.O. i ranjeni M. R. (25) već duže vreme blisko sarađuju u poslu sa sečom i prodajom drva na teritoriji Uba i Obrenovca. Sumnja se da je upravo novčani dug ili raspodela zarade u ovom biznisu bila povod za žustru svađu koja je sinoć oko 21 sat prerasla u pokušaj ubistva u selu kod Obrenovca.

Podsećamo, osumnjičeni je tokom rasprave izvadio pištolj, gurnuo ga u ruke svom desetogodišnjem sinu i naredio mu da puca u M. R. Zastrašeni dečak je pod prisilom potegao oroz i pogodio mladića u obe ruke.

Oružje pronađeno, otac iza rešetaka

Brzom reakcijom policijskih patrola teren je ubrzo blokiran, a inspektori su pronašli i bezbedno zbrinuli desetogodišnje dete, dok je pištolj iz kog je pucano lociran i poslat na veštačenje. Ranjeni M. R. je sa ustrelnim ranama hitno prevezen u bolnicu i nalazi se van životne opasnosti.

Osumnjičeni S.O. je lišen slobode i određeno mu je zadržavanje do 48 sati. Zbog bezobzirnog učešća maloletnika u oružanom napadu, slučaj je preuzelo Više javno tužilaštvo, dok je po hitnom postupku uključen i Centar za socijalni rad radi pravne i psihološke zaštite dečaka.