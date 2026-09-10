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Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu policija je uhapsila P.P. (19), zbog osnova sumnje da je zajedno sa još dvojicom maloletnika pokušao da od 19-godišnjeg mladića silom i pretnjama iznudi 30.000 evra.

Akcija hapšenja izvedena je sinoć prilikom primopredaje 20.000 obeležnih novčanica u TC Ušće, nakon što je jedan od maloletnika preuzeo koverat sa novcem.

Sumnja se da su osumnjičeni u prethodnom periodu od oštećenog 19-godišnjaka oteli džip koji je u vlasništvu njegove majke, pa su, kako se sumnja, oštećenog tukli i pretili mu tražeći mu isplatu novca zbog navodnih uvreda koje je ranije izneo na njihov račun.

Uplašeni 19-godišnjak im je najpre krajem avgusta predao 50.000 dinara, a potom sve ispričao ocu koji je nastavio pregovore sa osumnjičenima oko isplate novca, ali je slučaj prijavio policiji koja je u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu organizovala primopredaju obeležnih novčanica.

Jedan od maloletnika uhapšen je pre desetak dana zbog sumnje da je učestvovao u jednoj otmici i nalazi se u pritvoru, dok su drugom lisice na ruke stavljene juče.