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O tome kako reagovati na vreme i zaštititi dete, za jutarnji program Kurir televizije diskutovali su Maja Jovanović, predstavnica NAOS, Braca Zdravković, detektiv i Igor Jurić, direktor Centra za zlostavljanu decu.

Fotografisanje dece

Jurić govori da će ovih slučajeva biti manje jer je završena sezona kupanja i bazena:

- Govorim o slučajevima gde se deca fotografišu jer pedofile uglavnom interesuju deca koja su polu ili potpuno obnažena. Međutim, postoje ljude koji imaju nagon i ka običnim dečijim fotografijama. Za ovakvu vrstu informacija, ne sme biti ni trunke ignorisanja ili ublažavanja. Postoje ljudi koji su ozbiljan rizik po našu decu i od njih se moramo štititi - započeo je Jurić.

Jurić je napomenuo da pravimo grešku kada decu učimo da se čuvaju loših ili čudnih stranaca:

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- To je naša predrasuda jer predatori uopšte ne izgledaju kao negativci. Uglavnom izgledaju ljubazno, pristojno, glume prolaznika ili roditelja. Zato je važno da decu ne učimo da prepoznaju sumnjive osobe, već rizične situacije. Naprimer, ako se traži pomoć od deteta, ono mora znati da odrasla osoba to neće raditi. Odrasli ljudi traže pomoć od drugih odraslih ljudi. Vrlo često se dešava da uz nešto dodaju "nemoj reći roditeljima" i to bi trebalo da bude automatski alarm za dete.

90% slučajeva su bliski rođaci

Jovanovićeva je napomenula da je otvorenost prema roditeljima krucijalna kako bi se rano provalilo da je u detetovom okruženju predator. Zdravković se složio sa tim, pa je izneo podatak koji ledi krv u žilama.

- Predatori nisu zle čike iz horor filmova, već ljudi iz neposrednog okruženja. Prema zvaničnim statistikama, kada je reč o pedofiliji u Srbiji, 90 odsto slučajeva su bliski rođaci. To pričam o pravoj pedofiliji, ne slikanje. Devojčice od 3 do 9 godina su u 50% slučajeva žrtve, a onda ide od devet do 14 godina, a nažalost posle njih po procentu idu bebe do dve godine. Kod nas se osuđuju upravo te osobe i ulaze u registar. Registar za te ljude nažalost nije javan, a moj komšija se našao na registru jer nije platio račun za struju od 3.500 dinara. Dakle, postoji registar dužnika, a čuva se identitet pedofila - rekao je Zdraković.

"Pedofil je takav čitavog život"

Zdravković tvrdi da ne postoji resocijalizacija za ljude koji su u prošlosti imali dodire sa pedofilijom, pa je rekao da bi zbog toga trebalo da postoji javni registar o imenima predatora.

- Između ostalog, hoću da znam ukoliko se neko doseljava u moj komšiluk da li je pedofil ili silovatelj. Javni registri bi trebalo da se dostave predsedniku kućnog saveta. Neko može da izda stan čoveku, a on je naprimer pedofil, to je opasna stvar. U Srbiji godišnje za pravo silovanje biva osuđeno 100 ljudi. Dakle, registar se dopunjava za 100 imena svake godine. U Srbiji se prijavljuje svaki dvadeseti slučaj pedofilije - govori Zdravković.

S obzirom na to da se telefoni masovno koriste, više ne možemo ni da obratimo pažnju na to ko slika decu, pa je Jovanović rekla da se pedofili kriju iza raznih tehnologija.

Foto: Kurir Televizija

- Postoje i naočare koje slikaju ili snimaju ono što vi vidite. Sve više na ulicama, lokalima i sastancima to ima i veliki broj ljudi koriste skrivene kamere. Stalno apelujem da sve počinje iz kuće, a došli smo do toga da nema sredine. Mislim da smo pogrešili u kažnjavanju i vaspitavanju, ali i prepuštanju deci da rade šta žele i da neko drugi njih obrazuje - iznela je mišljenje Maja Jovanović.

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