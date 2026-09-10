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Ubska policija uhapsila je S.O. (44), muškarca sa bogatim krivičnim dosijeom u kom se nalazi čak sedam teških krivičnih dela, nakon što je nagovorio svog desetogodišnjeg sina da puca u njegovog poslovnog partnera M. R. (25) u jednom mestu kod Obrenovcau dvorištu crkve. Ceo napad je video i sveštenik koji je ostao u potpunom šoku nakon incidenta, rekavši da je pri dolasku vozila isprva pomislio da neko od vernika svraća da zapali sveću. Povređeni mladić se oporavlja u bolnici od ustrelnih rana na rukama.

Motiv ovog obračuna, koji se odigrao sinoć oko 21 čas u selu blizu Obrenovca, najverovatnije su nerešeni finansijski računi u zajedničkom poslu sa sečom i prodajom drva. S.O. je tokom rasprave izvadio pištolj, predao ga u ruke dečaku (10) i primorao ga da puca u M. R.

Jedan od komšija koji se zatekao u blizini naveo je da mu je bilo neobično kada je video da automobilom ulaze u portu crkve kasno uveče.

Većina stanovnika ovog mesta još uvek nije detaljno upoznata sa događajem, ali među ljudima vlada veliki strah.

Komšije za ranjenog M. R. imaju samo reči hvale, opisujući ga kao izuzetno vrednog, radnog i primernog mladića.

Prema nezvaničnim informacijama koje prenosi Telegraf, S.O. odranije ima prijave za nelegalno posedovanje oružja, krađu drva, nasilničko ponašanje i saobraćajne udese.

- Reč je o čoveku koji godinama puni policijske beležnice i dobro je poznat svim operativcima na ovom terenu. Kada smo otvorili njegov dosije, videli smo čitav niz prijava - od nelegalnog oružja i šumskih krađa, pa sve do nasilničkog ponašanja i sukoba u saobraćšaju. Ali, da rođeno dete od 10 godina iskoristi kao živu mašinu za pucanje i gurne mu napunjen pištolj u ruke, to je zapanjilo i najiskusnije inspektore koji rade na slučaju - otkriva dobro obavešten izvor iz istrage za Telegraf.rs.

Brzom intervencijom policije teren je blokiran, a desetogodišnje dete je bezbedno sklonjeno. Vatreno oružje je pronađeno i poslato na veštačenje.

Povređeni M. R. je zbrinut u bolnici i nalazi se van životne opasnosti. Osumnjičenom Slavku O. određeno je zadržavanje do 48 sati, a slučaj je preuzelo Više javno tužilaštvo. Zbog učešća maloletnog deteta u oružanom napadu, po hitnom postupku angažovan je i Centar za socijalni rad radi pružanja pravne i psihološke podrške dečaku.