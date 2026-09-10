ŠOK U SPECIJALNOM SUDU: Sudija prepoznala "vračarca" koji je pucao na beogradskog advokata po tetovažama - ODALA GA PAUKOVA MREŽA
- Sudija je u Specijalnom sudu prepoznala Petra Jevtića po tetovaži paukove mreže na ruci, dok mu se sudi za pokušaj ubistva beogradskog advokata 2021. godine.
- Na suđenju su prikazane Skaj poruke i fotografije koje, prema tužilaštvu, povezuju Jevtića i saradnike sa pucnjavom i uklanjanjem tragova.
- Jevtić je pred sudom negirao krivicu i nije želeo da se izjašnjava o porukama ni o detaljima sa fotografija.
Sudija Svetlana Aleksić, koja vodi postupak protiv pripadnika takozvanog vračarskog klana kom se sudi za tri ubistva i šest pokušaja ubistava, juče je u sudnici Specijalnog suda u Beogradu prepoznala okrivljenog Petra Jevtića po tetovaži paukove mreže na ruci!
Jevtić je optužen da je kao pripadnik ove kriminalne grupe, na čijem čelu su kako tvrdi tužilaštvo, bili Nikola Vušović zvani Džoni sa Vračara i odbegli vođa kavačkog klana Radoje Zvicer, 1. februara 2021. na Bežanijskoj kosi pokušao da ubije jednog beogradskog advokata.
Jevtić je, podsetimo, uhapšen u Grčkoj i izručen Srbiji i pred sudom je tvrdio da nije kriv, a da fotografije i poruke sa Skaj nisu njegove.
Međutim, dok su juče u sudnici Specijalnog suda izvođeni dokazi sa aplikace za koju su pripadnici kriminalnih grupa verovali da ih je nemoguće dešifrovati, sudija je pozvala okrivljenog da izađe za govornicu. Naime, na jednoj od fotografije koje su okrivljeni razmenjivali, bio je muškarac bez majice koji pravi selfi u ogledalu i na kojoj se vidi njegova ruka na kojoj je tetovaža paukove mreže oko lakta. Čim je izašao za govornicu u majici kratkih rukava, sudija Svetlana Aleksić konstatovala da je ima identičnu tetovažu paukove mreže oko lakta, koja se vidi na fotografiji, a na podlaktici pauka.
- Ja konstatujem da ste ovo vi, tetovaža je identična, osoba takođe ima obrijanu glavu kao i Vi, ja konstatujem da ste ovo Vi na fotografiji sa Skaja. Lice se jasno vidi. Ovo lice, odnosno Vi, gde se fotografišete bez majice ispred ogledala, istina je da vam telefon zaklanja deo lica, ali je jasno da ste na fotografiji Vi - rekla je sudija.
Petar Jevtić je rekao da ne želi da se izjašnjava u vezi sa tim, kao ni da li ima ožiljak u predelu pupka, koji je sudija konstatovala u zapisnik gledajući u fotografiju koja je razmenjena preko ove aplikacije.
Podsetimo, prema navodima optužnice, "vračarci" su danima pratili advokata i prikupljali informacije o njegovom kretanju, a kobnog dana, okrivljeni Petar Jevtić koji je prošle godine uhapšen u Grčkoj i izručen Srbiji, ispalio je hice u advokata.
Kobnog dana, prema optužnici Jevtić je advokata nekoliko sati čekao i potom, dok je advokat sedeo u "audiju" na parkingu, prišao mu je okrivljeni Petar Jevtić i u njega ispalio nekoliko hitaca, ali advokat na sreću nije teško ranjen. Posle pucnjave, pripadnicima klana navdno je poslao poruku "završio sam".
Prema porukama koje su juče prikazane, posle pucnjave i bekstva Jevtić i njegovi saradnici uklanjali su tragove. U porukama koje razmenjuju Jevtić i optuženi Filip Grujić, Grujić mu šalje poruku:
- Oj Petre, južni vetre - aludirajući verovatno na poznatu seriju.
U porukama posle zločina, Grujić i Jevtić razgovaraju da bi im dobro došla neka žena da smanje stres intimnim odnosom, i da bi čak bila dovoljna jedna za njih dvojicu. Preko Skaja su, kako proizilazi iz dokaza tužilaštva, razmenili i fotografiju izvesne devojke upisane kao Marina.
- Marina je kul, ima dvoje dece, samo hoće se*s, ona ne smara - navodno je napisao Jevtić i ponudio Grujiću da ih upozna.
U danima posle pucnjave, pratili su vesti i prema dokazima sa Skaja stahovali da ih policija ne identifikuje.
- Uzeću sve na sebe, ali ti i ovaj drugar nećete robijati - piše navodno Jevtić Grujiću.
Jevtić je, međutim, pred sudom negirao krivicu a na poruke sa Skaja nije želeo da se izjašnjava.
U porukama od 2. februara, dan nakon ranjavanja Stefanovića, Jevtić pokazuje strepnj, a desetak dana kasnije usplahireno javlja preko skaja Grujiću da mu je drugar koji je uleteo u njegov ulaz kada je video intervetnu javio da postoji neko obaveštenje na kojem piše da je 9. februara policija uzela da gleda nešto,
- On mi sad kaže da iznad mene živi neka Ceca pajdomanka, godinama valja žuto sa gajbe. Smučila se komšijama i može ona da bude to, a ja lupam glavu koliko te kamere mogu da čuvaju snimke. Ovo obaveštenje je tu od 9., sad je 12. Vidiš zašto ja nikad nikoga ne mešam, sve sam - javlja Jevtić, a Grujić mu odgovorio da je kamera snimila obojicu i da se vidi kada je izlazio sa kesom.
- Nikog nisam hteo da mešam, krenuo sam ka šteku, uzeću sve na sebe, ali ti i ovaj drugar nećete robijati - kaže Jevtić, a Grujić mu ponavlja da ga je kamera snimila kada je dolazio i oko toga vode polemiku, obojica vidno uplašeni.