Sudija Svetlana Aleksić , koja vodi postupak protiv pripadnika takozvanog vračarskog klana kom se sudi za tri ubistva i šest pokušaja ubistava, juče je u sudnici Specijalnog suda u Beogradu prepoznala okrivljenog Petra Jevtića po tetovaži paukove mreže na ruci !

Jevtić je optužen da je kao pripadnik ove kriminalne grupe, na čijem čelu su kako tvrdi tužilaštvo, bili Nikola Vušović zvani Džoni sa Vračara i odbegli vođa kavačkog klana Radoje Zvicer , 1. februara 2021. na Bežanijskoj kosi pokušao da ubije jednog beogradskog advokata.

Jevtić je, podsetimo, uhapšen u Grčkoj i izručen Srbiji i pred sudom je tvrdio da nije kriv, a da fotografije i poruke sa Skaj nisu njegove.

Međutim, dok su juče u sudnici Specijalnog suda izvođeni dokazi sa aplikace za koju su pripadnici kriminalnih grupa verovali da ih je nemoguće dešifrovati, sudija je pozvala okrivljenog da izađe za govornicu. Naime, na jednoj od fotografije koje su okrivljeni razmenjivali , bio je muškarac bez majice koji pravi selfi u ogledalu i na kojoj se vidi njegova ruka na kojoj je tetovaža paukove mreže oko lakta. Čim je izašao za govornicu u majici kratkih rukava, sudija Svetlana Aleksić konstatovala da je ima identičnu tetovažu paukove mreže oko lakta , koja se vidi na fotografiji, a na podlaktici pauka.

- Ja konstatujem da ste ovo vi, tetovaža je identična, osoba takođe ima obrijanu glavu kao i Vi, ja konstatujem da ste ovo Vi na fotografiji sa Skaja. Lice se jasno vidi. Ovo lice, odnosno Vi, gde se fotografišete bez majice ispred ogledala, istina je da vam telefon zaklanja deo lica, ali je jasno da ste na fotografiji Vi - rekla je sudija.

Petar Jevtić je rekao da ne želi da se izjašnjava u vezi sa tim, kao ni da li ima ožiljak u predelu pupka, koji je sudija konstatovala u zapisnik gledajući u fotografiju koja je razmenjena preko ove aplikacije.

Podsetimo, prema navodima optužnice, "vračarci" su danima pratili advokata i prikupljali informacije o njegovom kretanju, a kobnog dana, okrivljeni Petar Jevtić koji je prošle godine uhapšen u Grčkoj i izručen Srbiji , ispalio je hice u advokata.

Kobnog dana, prema optužnici Jevtić je advokata nekoliko sati čekao i potom, dok je advokat sedeo u "audiju" na parkingu, prišao mu je okrivljeni Petar Jevtić i u njega ispalio nekoliko hitaca , ali advokat na sreću nije teško ranjen. Posle pucnjave, pripadnicima klana navdno je poslao poruku "završio sam".

Prema porukama koje su juče prikazane, posle pucnjave i bekstva Jevtić i njegovi saradnici uklanjali su tragove. U porukama koje razmenjuju Jevtić i optuženi Filip Grujić, Grujić mu šalje poruku:

U porukama posle zločina, Grujić i Jevtić razgovaraju da bi im dobro došla neka žena da smanje stres intimnim odnosom, i da bi čak bila dovoljna jedna za njih dvojicu. Preko Skaja su, kako proizilazi iz dokaza tužilaštva, razmenili i fotografiju izvesne devojke upisane kao Marina.

- Marina je kul, ima dvoje dece, samo hoće se*s, ona ne smara - navodno je napisao Jevtić i ponudio Grujiću da ih upozna.

U danima posle pucnjave, pratili su vesti i prema dokazima sa Skaja stahovali da ih policija ne identifikuje.

- Uzeću sve na sebe, ali ti i ovaj drugar nećete robijati - piše navodno Jevtić Grujiću.

Jevtić je, međutim, p red sudom negirao krivicu a na poruke sa Skaja nije želeo da se izjašnjava.

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Na suđenju 45-orici "Vračaraca" sa kojima je optužen i kavački vođa Radoje Zvicer, za tri ubistva i šest pokušaja ubistava danas su u Specijalnom sudu izvedene poruke kako je prema oceni tužilaštva organizovao Uroš Piperski pucnjavu na advokata Arsenija Stefanovića, kao i prepiske i glasovne poruke vezane za uklanjanje dokaza.

- Ima li nešto po vestima, jel laju? Zavalio sam da sam upucao advokata, pa hit!- piše Jevtić.

Sudija je predočila i fotografije sa skaja koje su razmenili, a među kojima su slike pištolja u kesi u kupatilu, gde je opran da bi uklonjeni otisci.

- Sve ću da spržim, da odem do gajbe da se okupam, pokupim stvari neke i pedala na par dana. Šef mi je potvrdio da je pos'o realizovan. Nezgodno je da se sad ovde pali kontejner, sad su svi usmereni ka tome. Doživeo je traumu, kevu mu gurnuli sa 10. sprata i video je to. B rat je jako svirep po tom pitanju. Poslao sam nekog po alkohol medicinski i krpu, prebrisaću utoku, a za stvari me ka*aju jer nemam gde da ih zapalim i da vidim svojim očima da je to sve izgorelo - poruke su koje je Jevtiću slao Grujić.

"Oj Petre južni vetre"- u jednom navratu se Grujić obratio očigledno greškom saradniku.

U porukama Grujić i Jevtić razgovaraju da bi im dobro došla neka ženska da smanje stres preko se*sa, čak i da bi mogli da budu sa jednom ženom obojica.

Razmenili su i fotografiju tamnokose mlađe žene upisane kao Marina, sa neke aplikacije za dopisivanje i njenim brojem telefona sa kojom Jevtić želi da upozna Grujića, što ovaj i prihvata.

- Marina je kul, ima dvoje dece, samo hoće se*s, ona ne smara- navodno je poslao Jevtić.

