Slušaj vest

Slavko J. (44) uhapšen je nakon incidenta u selu kod Obrenovca, kada je, kako se sumnja, nagovorio svog desetogodišnjeg sina da puca u njegovog poslovnog partnera Milana R. (25). Dečak je pucao u mladića koji je tom prilikom ranjen u ruku i, prema dostupnim informacijama, nalazi se van životne opasnosti.

- Slavko je odmah uhapšen i on se tereti za krivično delo podstrekavanje na teško ubistvo u pokušaju, a s obzirom na to da dečak koji je pucao iz pištolja ima samo 10 godina, on je krivično neodogovoran - kaže izvor Kurira.

Osumnjičeni Slavko O. Foto: Društvene Mreže

Kako navodi naš izvor, do incidenta je došlo sinoć oko 21 čas, u dvorištu crkve u jednom selu u okolini Obrenovca. Prema dosadašnjim informacijama, sukobu su prethodili, navodno, nerešeni finansijski problemi između Slavka J. i Milana R., koji su sarađivali u poslu sa sečom i prodajom drva.

Sveštenik video užas

Ceo događaj video je sveštenik koji se u trenutku incidenta nalazio u crkvenoj porti. On je, kako se navodi, ostao u potpunom šoku nakon onoga što je video. Međutim, ono što je usledilo dodatno je šokiralo sve.

Jedan od meštana ispričao je da je Slavko J. automobilom uleteo u crkveno dvorište, dečak je izašao iz vozila za ocem i stajao iza automobila, a kada se pojavio Milan R. odjednom se čuo hitac.

- Sve se desilo nekako brzo, prvo je rasprava trajala neko vreme, a onda je Slavko izvadio pištolj, predao ga svom desetogodišnjem sinu i rekao mu da puca u Milana R. Tada su odjeknuli hici i Milan R. je ranjen u ruku, ali je jedan metak pogodio i plućno krilo, čeka operaciju, a koliko smo čuli, nije životno ugrožen iako su povrede ozbiljne - kaže jedan od meštana i dodaje:

- Nakon pucnjave, otac je uzeo dete i pištolj, seo u auto i pobegao kod nekog prijatelja koji mu je pomogao da sakrije pištolj. Kako smo čuli, i taj čovek je priveden - dodaje naš sagovornik.

Krcat dosije

Prema nezvaničnim informacijama, motiv napada najverovatnije bi mogao da bude sukob dvojice muškaraca oko novca i nerešenih poslovnih računa. Istraga bi trebalo da utvrdi šta je prethodilo raspravi, kao i tačne okolnosti pod kojima je došlo do pucnjave.

- Kada smo otvorili njegov dosije, videli smo čitav niz prijava, od nelegalnog oružja i šumskih krađa, pa sve do nasilničkog ponašanja i sukoba u saobraćšaju - otkriva dobro obavešten izvor iz istrage.