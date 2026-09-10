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Stanari zgrade u Ulici Branka Miljkovića 79 u Nišu još ne mogu da zaborave užasne prizore sa osmog sprata, gde su pronađena tela majke i sina. Beživotna tela Mirjane (80) i Igora (52) nađena su 30. septembra u njihovom stanu. Komšije kažu da su tela pronađena u fazi raspadanja, a stanare zgrade na taj tragičan događaj još uvek podseća nesnosan neprijatan miris koji se iz stana broj 35 širi zgradom.

Prema dosadašnjim pretpostavkama komšija, majka i sin su bili izuzetno vezani, a Igor je progutao šaku lekova od kojih je izdahnuo kada je verovatno pronašao preminulu majku. Jedna od komšinica je na dan smrti rekla da su tela nađena u zagrljaju, ali ispostaviće se da to nije tačno.

Milutin Todorović, upravnik zgrade, kaže da želi da se cela procedura što pre završi kako bi se stan očistio, a neprijatan miris nestao.

1/5 Vidi galeriju Zgrada u Nišu u kojoj su nađena tela majke i sina Foto: Kurir/M.S.

- Stan je još uvek zapečaćen nakon zaista tužne slike za ovu zgradu. Čekaju se nalazi obdukcije kako bi se stan raspečatio, a tada će specijalizovana firma obaviti čišćenje. Ja očekujem svakog dana nalaze obdukcije kako bi krenuli u taj proces jer se i dalje jako oseća neprijatan miris. Bio sam na licu mesta kada je vatrogasna ekipa i policija ušla u stan. Stajao sam odmah ispred stana i tada mi je rečeno u kome su položaju bili. Nisu nađeni zagrljeni. Jesu bili na krevetu, ali svako na svojoj strani - rekao nam je Todorović.

Prema rečima komšija, Mirjana i Igor nisu živeli zajedno.

- Sin je živeo u centru grada, a majka ovde. Kako sada svi pričaju, njoj je nešto pozlilo i preminula je, a Igor je došao da je obiđe i zatekao je mrtvu i valjda nije mogao da živi bez nje i možda je podigao ruku na sebe. Fina je to porodica bila, baš mi je žao - ispričao nam je vidno potresen komšija.

Ova nerazjašnjena smrt i dalje budi razne pretpostavke među stanarima, ali i onima koji su poznavali porodicu. Kako su nam rekli naši izvori, nema indicija da je u smrt majke i sina umešana treća osoba, a da li je bilo krivičnog dela, otkriće nalazi obdukcije.