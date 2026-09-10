STRAŠNA SUDBINA MLADOG RADNIKA KOJI JE POGINUO NA VRAČARU: Prvo je udario u terasu, onda je pao na trolejbus... Noge su mu visile, lobanja naprsla
- Mladić S. S. (32) poginuo je na Vračaru nakon pada sa petog sprata zgrade u izgradnji na trolejbus koji je prolazio Žičkom ulicom.
- Prema prvim informacijama, bio je vezan bezbednosnim kanapom koji se zakačio za retrovizor vozila, pa ga je trolejbus povukao i on je pao.
- Tužilaštvo je naložilo obdukciju, vanredni pregled trolejbusa i prikupljanje snimaka, a istraga je u toku.
"Glava mu je bila na delu trolejbusa gde se nalazi ventilacija, dok su mu noge visile sa krova vozila", u razgovoru za Kurir prisetio se šokantnog prizora jedan od očevidaca nesreće kada je sav izlomljen i sa teškim povredama, mladić S. S. (32) zatečen nakon stravičnog pada sa petog sprata zgrade u izgradnji pravo na trolejbus koji je prolazio Žičkom ulicom na Vračaru.
Prizor koji je zatekao prolaznike, ali i putnike u beogradskom trolejbusu, bio je jeziv.
- Bilo je jezivo, mladiću je napukla lobanja, krv mu je išla iz ušiju, on kako je pao, verovatno je glavom udario u gornju stranu krova trole, gde se nalazi deo za ventilaciju. Tu ga je zatekla ekipa Hitne pomoći i vatrogasaca - navodi očevidac za Kurir.
Kako dodaje, nesrećni radnik je tokom pada prethodno udario i u terasu zgrade, nakon čega je, kako se pretpostavlja, izgubio svest.
- Prethodno je udario i u terasu zgrade, tada je verovatno izgubio svest, a možda je i već tada bio mrtav od te siline udarca. Prizor je bio stravičan, pao je potom na trolejbus, glava mu je bila na tom delu gde se nalazi klima, a noge su mu visile sa trolejbusa. Vatrogasci su ga spuštali sa trole i bio je sav izlomljen - dodaje sagovornik.
Podsetimo, mladić je stradao juče u stravičnoj nesreći na Vračaru, kada je tokom rada na zgradi u izgradnji pao sa petog sprata pravo na krov trolejbusa koji je prolazio ulicom.
Tragedija koja je juče potresla Vračar dogodila se u popodnevnim časovima u Žičkoj ulici, a radnik je obavljao posao na zgradi u izgradnji i pao je sa visine od nekoliko desetina metara na trolejbus koji je prolazio pored gradilišta.
Prema prvim informacijama, mladić je bio vezan bezbednosnim kanapom dok je obavljao radove na spoljašnjem delu zgrade.
- Bio je vezan, radio je neko osvetljenje, a deo kanapa na kom je bio vezan nekako se zakačio za retrovizor trolejbusa. Vozač naravno nije imao kako da vidi, povukao ga i dečko je pao sa petog sprata. On je tako padao i udarao od terasu i na kraju završio na krovu trole. Bio je već mrtav kad je Hitna pomoć stigla i mogli su samo da konstatuju smrt - ispričao je sagovornik.
Pad je, prema rečima očevidaca, bio toliko silovit da su stanari i prolaznici najpre pomislili da je došlo do eksplozije.
U trenutku nesreće trolejbus je bio pun putnika, koji su ostali u šoku nakon jezivog udarca koji se čuo usled pada.
- Vozač je čuo udarac i odmah stao. Tek kad je izašao napolje, video je mladića na krovu trole i zaprepastio se, odmah je uspaničeno tražio od putnika da pozovu pomoć. On se popeo na krov kod mladića i pokušao da mu pomogne, ali je on ubrzo podlegao povredama. Putnici su bili vidno uznemireni - rekao je očevidac za Kurir.
Kako smo ranije pisali, vozač trolejbusa je nakon tragedije doživeo veliku traumu.
Čeka se obdukcija
Povodom tragedije oglasilo se i Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, kada su naveli da se preduzimaju sve mere kako bi se utvrdio tačan uzrok nesreće.
- Povodom pogibije radnika S.S. (32) u Beogradu, u ul. Žička u visini broja 19, obaveštavam vas da je dežurni javni tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu obavio uviđaj i tom prilikom naložio da se prikupe svi dokazi u cilju utvrđivanja tačnog činjeničnog stanja, odnosno uzroka nesreće, odnosno vršenje sudskomedicinske obdukcije tela, vanredni tehnički pregled trolejbusa koji saobraća na liniji broj 29, pribavljanje snimaka sa okolnih zgrada kao i izuzimanje snimaka kamera video nadzora iz trolejbusa - navodi se u saopštenju.
Kako je dalje navedeno, po nalogu javnog tužioca na lice mesta izašao je i inspektor rada.
- Po nalogu javnog tužioca na lice mesta izašao je inspektor rada kome je naloženo sastavljanje zapisnika i pribavljanje potrebne dokumentacije. Takođe, policijskim službenicima naloženo je alkotestiranje vozača trolejbusa Z.V. (33) - navodi se.
Istraga o stravičnoj tragediji je u toku, a tek nakon prikupljanja svih dokaza, pregleda snimaka i obdukcije biće poznato kako je tačno došlo do kobnog pada mladog radnika sa petog sprata zgrade u izgradnji.