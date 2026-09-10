U trenutku nesreće trolejbus je bio pun putnika, koji su ostali u šoku nakon jezivog udarca koji se čuo usled pada.

- Vozač je čuo udarac i odmah stao. Tek kad je izašao napolje, video je mladića na krovu trole i zaprepastio se, odmah je uspaničeno tražio od putnika da pozovu pomoć. On se popeo na krov kod mladića i pokušao da mu pomogne, ali je on ubrzo podlegao povredama. Putnici su bili vidno uznemireni - rekao je očevidac za Kurir.

Kako smo ranije pisali, vozač trolejbusa je nakon tragedije doživeo veliku traumu.