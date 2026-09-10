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Stravičan incident koji se dogodio u dvorištu Crkve Sveti Nikola u Draževcu kod Obrenovca potresao je meštane, a jedan od očevidaca ispričao je za Kurir kako je ranjeni Milan R. (25) nakon pucnjave pokušao da pobegne ka crkvi, dok je krv, kako kaže, "lila na sve strane". Podsetimo, u Milana R. pucao je dečak (10) kom je, kako se sumnja, otac stavio pištolj u ruke.

1/7 Vidi galeriju Prve slike sa mesta pucnjave kod Obrenovca Foto: Kurir/S. N

- Ranjeni Milan pokušao je da beži u crkvu, krv je lila na sve strane. Ovaj nesrećnik što je naterao dete da puca, odmah je upalio auto i pobegao. Onda je došla Hitna pomoć, odmah su ga prevezli na VMA. Strašno! I dalje se vide tragovi krvi. Tu prolazim svakog dana, ovo je za naše selo nezapamćen događaj - kaže očevidac za Kurir.

Sveštenik zaprepašćen

Stravičan događaj zaprepastio je i sveštenika Crkve Sveti Nikola, u čijem se dvorištu dogodio incident. Kako nam je rekao, nije video sam trenutak pucnjave, ali je čuo šta se dogodilo i ostao zatečen činjenicom da se takav incident dogodio upravo u crkvenoj porti.

- Nisam video šta se dogodilo, samo sam čuo. Nešto naopako se uvuklo u naš narod, ja sam zalio cveće i krenuo kući, nisam ni mogao da slutim da će se takav incident dogoditi baš ovde u dvorištu crkve - rekao je sveštenik iz Crkve Sveti Nikola u Draževcu.

Podsetimo, Slavko J. (44) uhapšen je nakon incidenta u selu kod Obrenovca, kada je, kako se sumnja, nagovorio svog desetogodišnjeg sina da puca u Milana R. (25). Dečak je pucao u mladića koji je tom prilikom ranjen.

- Slavko je odmah uhapšen i on se tereti za krivično delo podstrekavanje na teško ubistvo u pokušaju, a s obzirom na to da dečak koji je pucao iz pištolja ima samo 10 godina, on je krivično neodgovoran - kaže izvor Kurira.

Prema dosadašnjim informacijama, do incidenta je došlo sinoć oko 21 čas, u dvorištu crkve u selu Draževac u okolini Obrenovca. Sukobu su, kako se sumnja, prethodili nerešeni finansijski problemi između Slavka J. i Milana R., koji su sarađivali oko seče i prodaje drva.

Jedan od meštana ranije je ispričao da se sve odigralo velikom brzinom, a da je pucnjavi prethodila rasprava dvojice muškaraca.

- Sve se desilo nekako brzo, prvo je rasprava trajala neko vreme, a onda je Slavko izvadio pištolj, predao ga svom desetogodišnjem sinu i rekao mu da puca u Milana R. Tada su odjeknuli hici i Milan R. je ranjen u ruku, ali je jedan metak pogodio i plućno krilo, čeka operaciju, a koliko smo čuli, nije životno ugrožen iako su povrede ozbiljne - kaže jedan od meštana i dodaje:

- Nakon pucnjave, otac je uzeo dete i pištolj, seo u auto i pobegao kod nekog prijatelja koji mu je pomogao da sakrije pištolj. Kako smo čuli, i taj čovek je priveden - dodaje naš sagovornik.

Foto: Društvene Mreže

Slavko J. je, prema nezvaničnim informacijama, odranije poznat policiji i iza sebe, navodno, ima više prijava za različita krivična dela.

- Kada smo otvorili njegov dosije, videli smo čitav niz prijava, od nelegalnog oružja i šumskih krađa, pa sve do nasilničkog ponašanja i sukoba u saobraćaju - otkriva dobro obavešten izvor iz istrage.