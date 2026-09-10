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Srpskom državljaninu Danilu Džekuliću (22) Više državno tužilaštvo (VDT) u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 sata zbog sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo u pokušaju u sticaju sa krivičnim delom nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija i krivičnim delom falsifikovanje isprave.

Portal Libertas Press objavio je snimak sprovođenja Džekulića na saslušanje. Na snimku se vidi kako ga petorica policajaca izvode iz marice sa lisicama na rukama i uvde u zgradu tužilaštva. Inače, na snimku koji je objavio portal Libertas Press vidi se da je Džekulić promenio imidž. Naime, pustio je brkove i pustio kosu, a izvor kaže da je to, najverovatnije uradio, kako ne bi ličio na sebe sa fotografije koju je crnogorska policija ranije objavila tragajući za njim zbog drugog krivičnog dela.

Crnogorska policija je juče objavila da sumnjaju da je Džekulić pokušao da ubije Ognjena Kažanegru u jednom budvanskom kafiću. Kako je saopšteno iz Uprave policije, Danilo Džekulić je kod sebe imao pištolj i lažna dokumenta.

- Službenici Odeljenja bezbednosti Budva su prekjuče, odmah po pozivu, došli na lice mesta, gde su zatekli navedeno lice i preuzeli ga. Policijski službenici su od njega tom prilikom oduzeli torbicu u kojoj se nalazilo vatreno oružje - pištolj sa zategnutim orozom, marke "Smith & Wesson", sa metkom u cevi i 12 komada metaka u okviru, kalibra devet milimetara. Kod njega su pronađena i dokumenta - lična karta na drugo ime, navodno izdata u drugoj državi, za koju je utvrđeno da se radi o falsifikovanom dokumentu - piše u saopštenju policije, u kom se dodaje:

Danilo Džekulić Foto: Uprava policije Crne Gore

- Sumnja se da je državljanin Srbije 8. septembra na štetu O.K. iz Budve, izvršio krivično delo teško ubistvo u pokušaju. Osim za krivično delo teško ubistvo u pokušaju, D.Dž. se sumnjiči da je izvršio i krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, kao i krivično delo falsifikovanje isprave.

Kako se dalje navoid u saopštenju, sumnja se da je uhapšeni 8. septembra, oko 12.30 časova, došao u jedan ugostiteljski objekat u Budvi, u nameri da, upotrebom vatrenog oružja - pištolja liši života oštećenog.

1/4 Vidi galeriju Džekulića vode na saslušanje Foto: https://libertaspress.me

- Njega je u nameri izvršenja krivičnog dela sprečio upravo oštećeni O.K., koji ga je savladao, nakon čega je pozvana policija. Službenici Odeljenja bezbednosti Budva su, odmah po pozivu, došli na lice mesta, gde su zatekli navedeno lice i preuzeli ga - saopšteno je iz Uprave policije Crne Gore.

Daljim operativnim radom i proverama koje su preduzete potvrđena su saznanja policije o identitetu ovog lica i utvrđeno je da se radi o D.Dž. za kojim je Interpol Beograd raspisao poternicu zbog učešća u ubistvu koje se u junu ove godine dogidlo u Beogradu.

- U odnosu na istog je sprovedena kriminalistička obrada, kao i druge brojne procesne mere i radnje. Policijski službenici Odeljenja bezbednosti Budva su, u koordinaciji sa nadležnim državnim tužiocem u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, sproveli dalje mere i radnje i utvrđeno je da se lice D.Dž. potražuje međunarodnom poternicom od strane NCB Interpol Beograd, raspisanoj 29. juna 2026. godine, zbog sumnje da je na teritoriji Republike Srbije, u Beogradu, sa još jednim licem, na štetu D.V., izvršio krivično delo teško ubistvo - saopšteno je iz crnogorske policije.

Darko Vesković Prika Foto: Društvene Mreže

Kako smo već pisali, uhapšeni Danilo Džekulić je bio na poternici zbog sumnje da je 22. juna učestvovao u likvidaciji Darka Veskovića Prike u kafiću u beogradskom naselju Kumodraž. Sumnja se da je Džekulić posle likvidacije odvezao egzekutora na motoru, posle čega su obojica pobegla iz Srbije uz pomoć saradnika.

- Odmah se posumnjalo da su oni ilegalno prešli u Crnu Goru, a u toj državi je nekoliko dana posle ubistva u Kumodražu uhapšeno troje muškaraca zbog sumnje da su Džekuliću i osumnjičenom egzekutori, Nikolasu Kovaču, pružali logističku podršku tokom bega i skrivanja - podseća naš izvor.

Inače, u trenutku upada u budvanski kafić u kom je sedeo Ognjen Kažanegra sa prijateljima, Džekulić je u svom telefonu, navodno, imao slike Ognjena Kažanegre, ali i njegovog brata Mladena. Kako su pisali crnogorski mediji, on je Kažanegri, navodno, trebalo "da prenese pozdrav sa Vračara".