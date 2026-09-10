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Milan R. (25), koji je ranjen u stravičnoj pucnjavi u dvorištu Crkve Sveti Nikola u Draževcu kod Obrenovca, prema poslednjim informacijama, nalazi se u teškom stanju nakon što je pogođen hicima iz pištolja! Mladić je, kako Kurir saznaje, zadobio ozbiljne povrede i nakon ranjavanja hitno je prebačen na VMA, gde se lekari bore da mu pruže svu neophodnu pomoć.

Milan R. Foto: Privatna arhiva

Kako saznajemo od izvora upoznatog sa slučajem, Milan R. je nakon pucnjave pokušao da se skloni i pobegne ka crkvi.

- Ranjeni Milan pokušao je da beži ka crkvi, krv je lila na sve strane.Ovaj nesrećnik što je naterao dete da puca, odmah je upalio auto i pobegao. Onda je došla hitna pomoć, odmah su ga prevezli na VMA. Strašno! I dalje se vide tragovi krvi. Tu prolazim svakog dana, ovo je za naše selo nezapamćen događaj - kaže očevidac za Kurir.

1/7 Vidi galeriju Prve slike sa mesta pucnjave kod Obrenovca Foto: Kurir/S. N

Kako smo ranije pisali, Milan R. je ranjen nakon što je, kako se sumnja, Slavko J. (44) nagovorio svog desetogodišnjeg sina da puca u njega. Prema nezvaničnim informacijama, mladić je pogođen u ruku, ali je jedan od metaka pogodio i njegovo plućno krilo, zbog čega je ipak reč o ozbiljnim povredama.

- Sve se desilo nekako brzo, prvo je rasprava trajala neko vreme, a onda je Slavko izvadio pištolj, predao ga svom desetogodišnjem sinu i rekao mu da puca u Milana R. Tada su odjeknuli hici i Milan R. je ranjen u ruku, ali je jedan metak pogodio i plućno krilo, čeka operaciju, a koliko smo čuli, nije životno ugrožen iako su povrede ozbiljne - rekao je ranije jedan od meštana.

Slavko J. Foto: Društvene Mreže

Podsetimo, Slavko J. je uhapšen i, kako saznajemo, tereti se za krivično delo podstrekavanje na teško ubistvo u pokušaju. S obzirom na to da dečak koji je, kako se sumnja, pucao ima svega 10 godina, on je krivično neodgovoran.

Sumnja se da je svemu prethodio sukob između Slavka J. i Milana R. oko novca i nerešenih računa, s obzirom na to da su njih dvojica sarađivali u poslu sa sečom i prodajom drva.

Stravična pucnjava, inače, dogodila se oko 21 čas u dvorištu crkve i šokirala je meštane Draževca, koji kažu da ovakav događaj ne pamte. Posebno ih je potresla činjenica da je u napadu, kako se sumnja, iskorišćeno desetogodišnje dete.