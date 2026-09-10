OVO JE MLADIĆ KOJEG JE UPUCAO DEČAK NA NAGOVOR OCA: Ranjen u porti crkve, sa teškim povredama prevezen na VMA (foto)
- Milan R. (25) ranjen je u pucnjavi u dvorištu crkve u Draževcu kod Obrenovca i prebačen je na VMA u teškom stanju, sa ozbiljnim povredama.
- Za napad je osumnjičen Slavko J. (44), koji je, kako se sumnja, dao pištolj svom desetogodišnjem sinu i naredio mu da puca u Milana R. Policija ga je uhapsila, a istragu vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu.
Milan R. (25), koji je ranjen u stravičnoj pucnjavi u dvorištu Crkve Sveti Nikola u Draževcu kod Obrenovca, prema poslednjim informacijama, nalazi se u teškom stanju nakon što je pogođen hicima iz pištolja! Mladić je, kako Kurir saznaje, zadobio ozbiljne povrede i nakon ranjavanja hitno je prebačen na VMA, gde se lekari bore da mu pruže svu neophodnu pomoć.
Kako saznajemo od izvora upoznatog sa slučajem, Milan R. je nakon pucnjave pokušao da se skloni i pobegne ka crkvi.
- Ranjeni Milan pokušao je da beži ka crkvi, krv je lila na sve strane.Ovaj nesrećnik što je naterao dete da puca, odmah je upalio auto i pobegao. Onda je došla hitna pomoć, odmah su ga prevezli na VMA. Strašno! I dalje se vide tragovi krvi. Tu prolazim svakog dana, ovo je za naše selo nezapamćen događaj - kaže očevidac za Kurir.
Kako smo ranije pisali, Milan R. je ranjen nakon što je, kako se sumnja, Slavko J. (44) nagovorio svog desetogodišnjeg sina da puca u njega. Prema nezvaničnim informacijama, mladić je pogođen u ruku, ali je jedan od metaka pogodio i njegovo plućno krilo, zbog čega je ipak reč o ozbiljnim povredama.
- Sve se desilo nekako brzo, prvo je rasprava trajala neko vreme, a onda je Slavko izvadio pištolj, predao ga svom desetogodišnjem sinu i rekao mu da puca u Milana R. Tada su odjeknuli hici i Milan R. je ranjen u ruku, ali je jedan metak pogodio i plućno krilo, čeka operaciju, a koliko smo čuli, nije životno ugrožen iako su povrede ozbiljne - rekao je ranije jedan od meštana.
Podsetimo, Slavko J. je uhapšen i, kako saznajemo, tereti se za krivično delo podstrekavanje na teško ubistvo u pokušaju. S obzirom na to da dečak koji je, kako se sumnja, pucao ima svega 10 godina, on je krivično neodgovoran.
Sumnja se da je svemu prethodio sukob između Slavka J. i Milana R. oko novca i nerešenih računa, s obzirom na to da su njih dvojica sarađivali u poslu sa sečom i prodajom drva.
Stravična pucnjava, inače, dogodila se oko 21 čas u dvorištu crkve i šokirala je meštane Draževca, koji kažu da ovakav događaj ne pamte. Posebno ih je potresla činjenica da je u napadu, kako se sumnja, iskorišćeno desetogodišnje dete.
Istragu o ovom slučaju vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu, koje bi trebalo da utvrdi sve okolnosti koje su dovele do krvavog obračuna.