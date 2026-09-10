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Milan R. (25) iz Draževca nalazi se u bolnici sa ustrelnim ranama na rukama nakon što je na njega pucao desetogodišnji sin S. O. (44) , a sada se pojavio zastrašujući transkript telefonskog razgovora koji je prethodio krvoproliću!

U stravičnom audio-snimku, osumnjičeni i njegov desetogodišnji sin otvoreno prete Milanu ubistvom.

Ranjeni Milan R. Foto: Privatna arhiva

"Popićeš metak u čelo!"

Sukobu koji je zamalo okončan tragedijom u Draževcu prethodila je žustra i duga telefonska rasprava. Osumnjičeni O. je pozvao Milana kako bi ga isterao na put, pri čemu mu je otvoreno pretio da će ga ubiti i "udaviti u Kolubari", a ubrzo je u razgovor ubacio i svog desetogodišnjeg sina.

Milan: Uđeš u dvorište, lepo. Dođemo, sednemo za sto.

Osumnjičeni: Ne, ne, nego ti izađeš na put, pa ja i ti da rešimo šta imamo. Neću ti ja ulaziti u dvorište.

Milan: Pa dobro, ako nećeš da dolaziš u dvorište, nema potrebe ni da dolaziš.

Osumnjičeni: Samo ti izađi...

Milan: Pa samo ti uđi u dvorište. Neću ni ja izlaziti na put. Razumeš?

Osumnjičeni: Izaći ćeš, moraš izaći do sutra u 12.

Milan: Pa izaći ću ja u 7 ujutru ako treba jer tada krećem na posao, čekaj me. Ali pazi da te to čekanje ne košta života, evo ja ti kažem.

Osumnjičeni: Možda će i da me košta, nemoj samo tebe da košta, a ti se nemoj sekirati za mene.

Milan: Mene neće sigurno, veruj mi. Evo dođi, hajde sad, dođi večeras u dvorište da vidimo šta imaš.

Osumnjičeni: Neću ući u dvorište, izađi na put.

Milan: Ne pada mi na pamet da izlazim na put, bre čoveče! Moje dete spava. Ti si moje dete uzeo u usta, pa znaš li šta to znači?

Osumnjičeni: Zato i neću da uđem u dvorište, zato što dete spava.

Milan: Slušaj da ti kažem nešto. Je l' slušaš sad dobro? Zbog toga što si mi uzeo dete u usta...

Osumnjičeni: Ja tvoje dete nisam uzeo u usta.

Milan: Nemoj da lažeš, bre, matori, je l' si čuo! Uđi ti u dvorište kad nisi tolika pi*ka kao što kažeš. Uđi ti u dvorište, hajde. A što bih ja izlazio na put, izvini? Ja imam svoju kuću, imam svoje dvorište.

Osumnjičeni: Naći ću te.

Milan: Šta ćeš? Da me nađeš? Možeš slobodno gde god hoćeš. Ti prvo idi kući, lezi, otrezni se. Jer ti imaš ma da zoveš samo kad si pijan. A kad si trezan, ne smeš ništa da kažeš.

U tom trenutku, Osumnjičeni daje telefon svom desetogodišnjem sinu, koji počinje da izgovara jezive reči:

Milan: Slušaj, idi kaži tati lepo da se otrezni. Da ne bi zažalio što me je zvao na telefon. Je l' znaš? Ti si jako dobar dečak. Samo ti je tata loš primer.

Dete: Samo da tebi nisam dobar! Tebe ću da ubijem ako te večeras budem našao.

Milan: Da, da, slobodno. Evo, dođite. Zna Osumnjičeni gde mi je kuća.

Dete: Ja znam. Ja vrlo dobro znam.

Milan: Ti znaš... Slušaj, nemoj da si i ti kao tata mnogo bezobrazan, znaš.

Dete: M... u p**ku materinu, doći ću ti u kuću, zapaliću ti kuću!

Milan: Dobro, dođi, hajde, slobodno, ali povedi i tatu.

Dete: Hoću, hoću, povešću ga. Izađi na put!

Milan: Ne, ne, ne, uđite vi u dvorište.

Dete: A plašiš li se da izađeš na put, a?

Milan: A je l' vi stvarno nećete da uđete u dvorište? Taman posla da vas ponudim da popijete nešto, znaš? Pošto je kod mene to običaj.

Dete: Popićeš ti metak u čelo!

Milan: Pa dobro, videćemo! Evo, slobodno!

Osumnjičeni: Slušaj, pajseru! Ne pretim, nego ste mi tukli čoveka, pobiću vas. Otvoreno ti pričam. Otvoreno ti pretim: gde te budem našao, moj si ili Božiji!

Milan: Pa dobro, videćemo.

Osumnjičeni: Zato što ste mi tukli čoveka, pobiću vas. Ti si, bre, jedna jajara.

Milan: Pa dobro, dođi. Ja se kockam sa životom... Slušaj da ti kažem nešto, ti si jako bolestan u glavi.

Osumnjičeni: Ja ću svoju bolest na tebi da lečim! A nećeš ti lečiti na mojim ljudima, pa ubaciću te u Kolubaru i udaviću te!

Milan: Slobodno. Dođi sutra ujutru odmah.

Osumnjičeni: Neću ti se javljati, tući ću te kao konja! M..., džukelo jedna.

1/7 Vidi galeriju Prve slike sa mesta pucnjave kod Obrenovca Foto: Kurir/S. N

Potresna ispovest bake ranjenog mladića

Nakon ovog telefonskog poziva, pretnje su se obistinile, osumnjičeni je sa sinom došao i naterao dete da puca. Povređeni Milan se bori za oporavak, a njegova baka kroz suze priča za Telegraf.rs o užasu koji su preživeli:

- On je poturio dete! Ceo dan ga je zvao i pretio mu, a dete mu reklo: 'Ja ću da te ubijem'. Kažu i da je mali obučavan da puca, a ko će ga više znati... Milan je veoma mlad ostao bez majke, a nedavno i bez oca. Taj dan, svega nekoliko sati ranije, išao je do centra sa decom. Šta da ga je zatekao dok je bio sa decom? Nastradali bi i oni! Sahranila sam sina, a sada ću i unuka zbog nečije zlobe - poručuje potresena starica.

Foto: Društvene Mreže

Dramatična potera i hapšenje

Kada su se sreli u Draževcu, osumnjičeni je izvadio pištolj, gurnuo ga u ruke svom desetogodišnjem sinu i naredio mu da puca. Zastrašeni dečak je poslušao oca i pogodio Milana u obe ruke. On je potom ostavio krvarećeg mladića na ulici, uzeo dete, seo u auto i dao se u beg. Upucanog Milana je uočio prijatelj koji ga je hitno prevezao u bolnicu.

Policija je brzom akcijom blokirala teren i osumnjičenog sa detetom sustigla i lišila slobode u mestu Brgule, gde je osumnjičeni neposredno pre hapšenja odbacio pištolj koji je pronađen i poslat na veštačenje.