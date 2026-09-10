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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zrenjaninu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u ovom gradu, uhapsili su V. D. (1988) iz Zrenjanina zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Policija je prilikom pretresa stana osumnjičenog pronašla šest paketa sa više od 1,2 kilograma biljne materije za koju se sumnja da je marihuana, paket sa 102 grama materije za koju se sumnja da je amfetamin i paketić sa 27 grama materije za koju se sumnja da je kokain.

Pored droge, pronađena je i vagica za precizno merenje sa tragovima narkotika.

V. D. je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Zrenjaninu.