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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu, operativnim radom, rasvetlili su krađu i uhapsili R. H. (1990) iz Kragujevca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ovo krivično delo.

- On se sumnjiči da je 31. avgusta ove godine, u popodnevnim časovima, iz jedne pekare u Kragujevcu, ukrao kutiju za prikupljanje dobrovoljnih priloga za lečenje jedne devojčice u kojoj se nalazilo oko 5.300 dinara - navode iz Policijske uprave Kragujevac.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Kragujevcu.

Kurir.rs

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