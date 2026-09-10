R. H. (35) sumnjiči se da je iz pekare ukrao kutiju sa oko 5.300 dinara namenjenih za lečenje jedne devojčice.
Hronika
UHAPŠEN LOPOV KOJI JE UKRAO NOVAC OD BOLESNOG DETETA! Uleteo u pekaru i odneo kutiju sa prilozima za lečenje devojčice
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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu, operativnim radom, rasvetlili su krađu i uhapsili R. H. (1990) iz Kragujevca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ovo krivično delo.
- On se sumnjiči da je 31. avgusta ove godine, u popodnevnim časovima, iz jedne pekare u Kragujevcu, ukrao kutiju za prikupljanje dobrovoljnih priloga za lečenje jedne devojčice u kojoj se nalazilo oko 5.300 dinara - navode iz Policijske uprave Kragujevac.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Kragujevcu.
Kurir.rs
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