STRAVIČAN PREOKRET - OD ŽRTVE POSTAO UBICA PRIJATELJA: Dva meseca posle eksplozije bombe kod Pančeva otkrivena mračna istina!
- P. V. (35) iz Starčeva uhapšen je dva meseca posle eksplozije u kojoj su poginuli Aleksandar F. i Dragan P., a tereti se za teško ubistvo i nedozvoljeno nošenje eksplozivnih materija.
- Istraga je od prvobitne sumnje na nesreću pokazala da je naprava možda namerno aktivirana, dok tužilaštvo proverava kako je eksploziv dospeo u dvorište i šta se tačno dogodilo pre detonacije.
P. V. (35) iz Starčeva uhapšen je dva meseca nakon stravične eksplozijeu ovom mestu u kojoj su život izgubila dvojica prijatelja, Aleksandar F. (40) i Dragan P. (31). Više javno tužilaštvo u Pančevu, saopštilo je da se protiv njega vodi postupak zbog sumnje da je počinio krivična dela teško ubistvo i nedozvoljeno nošenje eksplozivnih materija.
Istraga je, kako saznaje Kurir, donela novi i mnogo mračniji obrt u slučaju za koji se u prvi mah verovalo da je posledica nesrećnog slučaja.
Prema informacijama do kojih je došao Kurir, trojica prijatelja okupila su se 17. jula u večernjim satima u dvorištu porodične kuće Aleksandra F. u Starčevu. Druženje uz muziku pretvorilo se u tragediju kada je došlo do eksplozije.
Dragan P. poginuo je na mestu, dok je Aleksandar F. zadobio teške povrede i preminuo narednog dana. Treći mladić, P. V., takođe je bio teško povređen, ali se nakon lečenja oporavio i sada je uhapšen zbog dvostrukog ubistva!
Došlo do preokreta
U prvim danima nakon tragedije pojavila se sumnja da su se prijatelji tokom druženja dobacivali bombom, naivno verujući da neće doći do eksplozije.
- Verovalo se da je eksplozivna naprava slučajno aktivirana tokom te "igre" - podseća naš izvor.
Međutim, dva meseca kasnije slučaj je dobio potpuno drugačiji tok, a istraga koju vodi Više javno tužilaštvo u Pančevu pokazala je da eksplozija nije bila slučajna.
- Sumnja se da je mladić P.V., koji je i sam zadobio povrede, namerno aktivirao napravu, međutim za sada ostaje pitanje šta sje bio razlog za takav njegov postupak. Nažalost, dvojica prijatelja su nastradala i niko to ne može nadoknaditi - dodaje naš sagovornik.
Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Pančevu, P. V. je određeno zadržavanje do 48 sati zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela teško ubistvo i nedozvoljeno nošenje eksplozivnih materija.
- Osumnjičeni je uhapšen jer se tereti da je dana 17.7.2026. godine, u večernjim časovima, nosio eksplozivno sredstvo koje je aktivirao u kući u Starčevu, na koji način je lišio života dva lica, i to D.P. (31) iz Banatskog Brestovca, koji je preminuo na mestu događaja, i A.F. (40) iz Starčeva, čija je smrt nastupila dana 18.7.2026. godine - stoji u saopštenju.
Dalja istraga trebalo bi da rasvetli sve okolnosti slučaja, uključujući način na koji je eksplozivna naprava dospela u dvorište kuće, kao i šta se tačno dogodilo neposredno pre detonacije.
"Bili su dobri prijatelji, radili su zajedno"
Meštani Starčeva i dalje ne mogu da se pomire sa tragedijom koja je odnela dvojicu prijatelja. Posebno ih je, kako kažu, pogodila sudbina Dragana P.
Bliska komšinica ispričala je za Kurir da su Dragan i Aleksandar bili nerazdvojni prijatelji i da su zajedno radili.
- Dragan je radio zajedno sa njim, bili su dobri prijatelji. Dragan je ranije živeo ovde u Starčevu, ali se kasnije sa majkom i bratom preselio. Otac mu je preminuo i ta porodica je već prošla kroz veliku tragediju. Sad ih je zadesila nova nesreća, stvarno je strašno, svi smo potreseni - kaže ona za Kurir.
Meštani za obojicu stradalih imaju samo reči hvale. Kažu da su bili vredni, mirni i da su gledali svoja posla.
- Bili su dobri momci, radili i gledali svoja posla. Niko nije mogao ni da nasluti da će jedno druženje da se završi ovako. Draganova porodica je sada zavijena u crno, a Aleksandrova kuća je ostala potpuno prazna, s obzirom na to da su njegovi roditelji preminuli i da je živeo sam - priča sagovornik.
Inače, tog dana, detonacija je bila toliko snažna da su na metalnoj kapiji kuće dugo ostala vidljiva oštećenja i rupe nastale od gelera.