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P. V. (35) iz Starčeva uhapšen je dva meseca nakon stravične eksplozijeu ovom mestu u kojoj su život izgubila dvojica prijatelja, Aleksandar F. (40) i Dragan P. (31). Više javno tužilaštvo u Pančevu, saopštilo je da se protiv njega vodi postupak zbog sumnje da je počinio krivična dela teško ubistvo i nedozvoljeno nošenje eksplozivnih materija.

Istraga je, kako saznaje Kurir, donela novi i mnogo mračniji obrt u slučaju za koji se u prvi mah verovalo da je posledica nesrećnog slučaja.

1/7 Vidi galeriju Eksplozija bombe u Starčevu kod Pančeva Foto: Damir Dervišagić

Prema informacijama do kojih je došao Kurir, trojica prijatelja okupila su se 17. jula u večernjim satima u dvorištu porodične kuće Aleksandra F. u Starčevu. Druženje uz muziku pretvorilo se u tragediju kada je došlo do eksplozije.

Dragan P. poginuo je na mestu, dok je Aleksandar F. zadobio teške povrede i preminuo narednog dana. Treći mladić, P. V., takođe je bio teško povređen, ali se nakon lečenja oporavio i sada je uhapšen zbog dvostrukog ubistva!

Došlo do preokreta

U prvim danima nakon tragedije pojavila se sumnja da su se prijatelji tokom druženja dobacivali bombom, naivno verujući da neće doći do eksplozije.

- Verovalo se da je eksplozivna naprava slučajno aktivirana tokom te "igre" - podseća naš izvor.

Aleksandar F. Foto: Društvene Mreže

Međutim, dva meseca kasnije slučaj je dobio potpuno drugačiji tok, a istraga koju vodi Više javno tužilaštvo u Pančevu pokazala je da eksplozija nije bila slučajna.

- Sumnja se da je mladić P.V., koji je i sam zadobio povrede, namerno aktivirao napravu, međutim za sada ostaje pitanje šta sje bio razlog za takav njegov postupak. Nažalost, dvojica prijatelja su nastradala i niko to ne može nadoknaditi - dodaje naš sagovornik.

Dragan P. Foto: Društvene Mreže, Damir Dervišagić

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Pančevu, P. V. je određeno zadržavanje do 48 sati zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela teško ubistvo i nedozvoljeno nošenje eksplozivnih materija.

- Osumnjičeni je uhapšen jer se tereti da je dana 17.7.2026. godine, u večernjim časovima, nosio eksplozivno sredstvo koje je aktivirao u kući u Starčevu, na koji način je lišio života dva lica, i to D.P. (31) iz Banatskog Brestovca, koji je preminuo na mestu događaja, i A.F. (40) iz Starčeva, čija je smrt nastupila dana 18.7.2026. godine - stoji u saopštenju.

Dalja istraga trebalo bi da rasvetli sve okolnosti slučaja, uključujući način na koji je eksplozivna naprava dospela u dvorište kuće, kao i šta se tačno dogodilo neposredno pre detonacije.

"Bili su dobri prijatelji, radili su zajedno"

Meštani Starčeva i dalje ne mogu da se pomire sa tragedijom koja je odnela dvojicu prijatelja. Posebno ih je, kako kažu, pogodila sudbina Dragana P.

Foto: Društvene Mreže

Bliska komšinica ispričala je za Kurir da su Dragan i Aleksandar bili nerazdvojni prijatelji i da su zajedno radili.

- Dragan je radio zajedno sa njim, bili su dobri prijatelji. Dragan je ranije živeo ovde u Starčevu, ali se kasnije sa majkom i bratom preselio. Otac mu je preminuo i ta porodica je već prošla kroz veliku tragediju. Sad ih je zadesila nova nesreća, stvarno je strašno, svi smo potreseni - kaže ona za Kurir.

Meštani za obojicu stradalih imaju samo reči hvale. Kažu da su bili vredni, mirni i da su gledali svoja posla.

- Bili su dobri momci, radili i gledali svoja posla. Niko nije mogao ni da nasluti da će jedno druženje da se završi ovako. Draganova porodica je sada zavijena u crno, a Aleksandrova kuća je ostala potpuno prazna, s obzirom na to da su njegovi roditelji preminuli i da je živeo sam - priča sagovornik.