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U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u Vranju u sredu, 9. septembra, na raskrsnici ulica Narodnog heroja, Partizanske i Trga Republike, vozač motocikla (22) zadobio je tešku telesnu povredu, potvrđeno je za Kurir u Osnovnom javnom tužilaštvu u tom gradu.

Prema navodima tužilaštva, do saobraćajne nezgode došlo je između putničkog vozila marke "Zastava 10", koje nije ustupilo prvenstvo prolaza motociklu marke "Jamaha". Tom prilikom došlo je do kontakta prednjeg čeonog dela vozila i leve bočne strane motocikla.

Vozač motocikla je usled udara pao na kolovoz i zadobio tešku telesnu povredu u vidu frakture desnog stopala. Motociklista je 2004. godište.

Tužilaštvo je naložilo uviđaj i alkotestiranje oba učesnika u saobraćajnoj nezgodi, nakon čega će protiv vozača putničkog vozila biti podneta krivična prijava u redovnom postupku.

- Saobraćajna nezgoda dogodila se dana 9.9.2026.godine na raskrsnici ul.Narodnog Heroja – Partizanska – Trg Republike, navodimo da se predmetna saobraćajna nezgoda dogodila između PMV marke "Zastava 10" koje nije ustupilo prvenstvo prolaza motociklu marke "Jamaha", te je došlo do kontakta prednjeg čeonog dela vozila i leve bočne strane motocikla, zbog čega je vozač motocikla pao na kolovoz i zadobio tešku telesnu povredu u vidu frakture desnog stopala. Od strane OJT u Vranju naloženo je vršenje uviđaja, alkotestiranje oba učesnika u saobraćajnoj nezgodi a potom podnošenje krivične prijave u redovnom postupku protiv vozača putničkog motornog vozila zbog krivičnog dela teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja iz čl.297 st.3 u vezi čl.289 st.3 u vezi st.1 KZ. Vozač motocikla je 2004. godište - stoji u saopštenju VF Glavnog javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju Branislave Mihajlović.