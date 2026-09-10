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Ministar pravde u tehničkom mandatu Nenad Vujić prisustvovao je danas sa direktorom Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Miletom Jandrićem osveštanju Hrama Svetog velikomučenika Dimitrija u Kazneno-popravnom zavodu (KPZ) za maloletnike u Valjevu, gde su istakli značaj negovanja hrišćanskih vrednosti i duhovne brige u radu sa štićenicima.

- Mi poštujemo zakonsku obavezu, ali i hrišćansku tradiciju, da u svakom zavodu obezbedimo prostor koji je isključivo namenjen za verske obrede - rekao je Vujić posle liturgije koju je služio episkop valjevski Isihije.

1/5 Vidi galeriju Ministar pravde i direktor UIKS Foto: Ministarstvo Pravde

Ministar je podsetio da je poštovanje verskih prava u zavodima regulisano Zakonom o izvršenju krivičnih sankcija i dodao da osuđena lica imaju pravo na posete sveštenih lica.

- Podržavamo verske aktivnosti u svim ustanovama, ne samo zato što je ostvarivanje verskih prava zakonska obaveza, već zato što vera u značajnoj meri svakom pojedincu pomaže u pronalaženju pravih vrednosti u životu - rekao je ministar pravde.

Vujić je zahvalio Eparhiji valjevskoj na ogromnoj podršci tokom izgradnje hrama, kao i svim dobrotvorima i pojedincima na prilozima koje su donirali za hram.

- Zavod je u proteklih 60 godina bio sigurno utočište za više od 20.000 mladih ljudi koji su ovde nastavili svoje školovanje i studiranje i stekli sertifikate za tražena zanimanja na tržištu rada - naglasio je ministar pravde.

Direktor Jandrić je rekao da su u izgradnji hrama svojim prilozima učestvovali zaposleni u zavodu, kao i osuđenici, čime su pokazali još jednom zajedništvo, kao jednu od najvažnijih hrišćanskih vrlina.

- Štićenici ovde stiču poverenje u stručne timove koji rade sa njima na izgradnji međusobnog poverenja i pomaganju najbližima u svom okruženju, a to su izazovi koje nije lako savladati ni u zajednicima iz kojih su došli - ukazao je Jandrić.

On je rekao da se u ovom zavodu organizuju brojne radionice koje se strukturisano bave potrebama mladih ljudi i da su neke od njih posvećene duhovnim vrednostima i razgovorima sa sveštenim licima koji im pomažu da ostave iza sebe i neka traumatična iskustva.