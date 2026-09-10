DAO DETETU PIŠTOLJ I REKAO MU DA ISPALI JEDAN HITAC! Oglasio se MUP o jezivom pokušaju ubistva kod Obrenovca, UHAPŠEN I POMAGAČ!
- U Obrenovcu su uhapšeni S. O. (44) i S. N. (50) zbog sumnje da su povezani sa pokušajem ubistva i nedozvoljenim oružjem.
- Prema MUP-u, Slavko O. je nakon svađe dao detetu pištolj i rekao mu da puca, pa je 25-godišnjak ranjen u nadlakticu.
- Slavko O. je potom pištolj ostavio kod S. N., a obojici je određeno zadržavanje do 48 časova.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Policijske stanice u Obrenovcu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su Slavka O. (44)zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela ubistvo u pokušaju i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, kao i S. N. (50) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela.
- Sumnja se da je S. O., sinoć u Obrenovcu, nakon svađe sa dvadesetpetogodišnjim muškarcem, dao detetu pištolj i rekao mu da ispali jedan hitac, što je dete i učinilo i tom prilikom nanelo oštećenom povredu u predelu nadlaktice - piše u saopštenju MUP-a.
Potom je, kako se sumnja, S. O. otišao kod S. N., kojem je ostavio pištolj, a dete odveo kod majke.
Policija je brzom akcijom uhapsila osumnjičene kojima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.
Podsetimo, Milan R. (25), ranjen je u stravičnoj pucnjavi u dvorištu Crkve Sveti Nikola u Draževcu kod Obrenovca, prema poslednjim informacijama, nalazi se u teškom stanju nakon što je pogođen hicima iz pištolja! Mladić je zadobio ozbiljne povrede i nakon ranjavanja hitno je prebačen na VMA, gde se lekari bore da mu pruže svu neophodnu pomoć.
Kako smo ranije pisali, Milan R. je ranjen nakon što je, kako se sumnja, Slavko J. (44) nagovorio svog desetogodišnjeg sina da puca u njega. Prema nezvaničnim informacijama, mladić je pogođen u ruku, ali je jedan od metaka pogodio i njegovo plućno krilo, zbog čega je ipak reč o ozbiljnim povredama.