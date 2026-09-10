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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Policijske stanice u Obrenovcu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su Slavka O. (44)zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela ubistvo u pokušaju i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, kao i S. N. (50) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela.

- Sumnja se da je S. O., sinoć u Obrenovcu, nakon svađe sa dvadesetpetogodišnjim muškarcem, dao detetu pištolj i rekao mu da ispali jedan hitac, što je dete i učinilo i tom prilikom nanelo oštećenom povredu u predelu nadlaktice - piše u saopštenju MUP-a.

Potom je, kako se sumnja, S. O. otišao kod S. N., kojem je ostavio pištolj, a dete odveo kod majke.

Policija je brzom akcijom uhapsila osumnjičene kojima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.

1/7 Vidi galeriju Prve slike sa mesta pucnjave kod Obrenovca Foto: Kurir/S. N

Podsetimo, Milan R. (25), ranjen je u stravičnoj pucnjavi u dvorištu Crkve Sveti Nikola u Draževcu kod Obrenovca, prema poslednjim informacijama, nalazi se u teškom stanju nakon što je pogođen hicima iz pištolja! Mladić je zadobio ozbiljne povrede i nakon ranjavanja hitno je prebačen na VMA, gde se lekari bore da mu pruže svu neophodnu pomoć.