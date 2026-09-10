OVAKO SU UHAPŠENI REKETAŠI U TRŽNOM CENTRU U BEOGRADU: Inspektori u civilu zaskočili jednog u kafiću, dvojicu ispred šoping centra! (video, foto)
- U Beogradu su uhapšeni P. P. (19) i dva maloletnika zbog sumnje da su izvršili iznudu.
- Prema navodima policije, od 54-godišnjeg muškarca pribavili su protivpravnu korist od 20.000 evra.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, Odeljenja za suzbijanje organizovanog opšteg kriminala, u saradnji sa pripadnicima Odeljenja za posebne akcije, Uprave za tehniku, Službe za kriminalističko-obaveštajni rad i Bezbednosno-informativne agencije, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su P. P. (19) iz kriminogene sredine iz Beograda i dva maloletna lica zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo iznuda, saopštio je MUP.
- Osumnjičeni su juče izvršenjem ovog krivičnog dela pribavili protivpravnu imovinsku korist od 20.000 evra, na štetu pedesetčetvorogodišnjeg muškarca - piše u saopštenju.
P. P. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu, dok su maloletna lica privedena Višem javnom tužilaštvu – Odeljenju za maloletnike, radi daljeg postupanja.
Kako je Kurir ranije pisao, osumnjičeni su uhapšeni u poznatom tržnom centru u Beogradu.