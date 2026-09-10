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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, Odeljenja za suzbijanje organizovanog opšteg kriminala, u saradnji sa pripadnicima Odeljenja za posebne akcije, Uprave za tehniku, Službe za kriminalističko-obaveštajni rad i Bezbednosno-informativne agencije, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su P. P. (19) iz kriminogene sredine iz Beograda i dva maloletna lica zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo iznuda, saopštio je MUP.

01:07 Hapšenje u TC Ušće zbog iznude Izvor: MUP Srbija

- Osumnjičeni su juče izvršenjem ovog krivičnog dela pribavili protivpravnu imovinsku korist od 20.000 evra, na štetu pedesetčetvorogodišnjeg muškarca - piše u saopštenju.

P. P. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu, dok su maloletna lica privedena Višem javnom tužilaštvu – Odeljenju za maloletnike, radi daljeg postupanja.