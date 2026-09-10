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Na ulazu u selo Mramorak kod Kovina, jedna osoba je stradala pošto je udarena vozilom, navode Kovinske info.

Osoba iz Dolova, vozilom je udarila i usmrtila kineskog državljanina koji radi u Mramorku.

Iz uprave saobraćajne policije u Pančevu potvrđeno je da se slučaj dogodio.

Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu dalo je nalog da se obavi obdukcija tela preminulog učesnika saobraćajne nezgode, ali i mašinsko-tehničko veštačenje vozila koje je učestvovalo u nezgodi.

To su razlozi, kako navode iz OJT Pančevo, zbog kojih u ovom trenutku ne mogu dati više informacija.

Kurir.rs/Kovinske info

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