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“Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Uprave kriminalističke policije, Odeljenja za borbu protiv droga, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, zaplenili su veću količinu oružja i municije i uhapsili M. M. (43) iz Beograda, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje vatrenog oružja, municije i eksplozivnih materija.

00:33 Pripadnici MUP-a u Beogradu zaplenili su veću količinu oružja i municije i uhapsili jedno lice Izvor: Mup Srbije

Policija je pretresom kuće u kojoj je osumnjičeni boravio pronašla u specijalnom bunkeru dve automatske puške, 20 komada ručnih bombi i jednu putnu torbu sa više pakovanja municije različitog kalibra.