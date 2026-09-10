Hronika
POLICIJA U KUĆI U BEOGRADU OTKRILA SPECIJALNI BUNKER Evo šta je skrivano u njemu (VIDEO)
- MUP u Beogradu zaplenio je veću količinu oružja i municije i uhapsio M. M. (43) zbog nedozvoljenog držanja i nošenja vatrenog oružja.
- U kući u kojoj je boravio pronađeni su dve automatske puške, 20 ručnih bombi i više pakovanja municije različitog kalibra.
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“Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Uprave kriminalističke policije, Odeljenja za borbu protiv droga, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, zaplenili su veću količinu oružja i municije i uhapsili M. M. (43) iz Beograda, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje vatrenog oružja, municije i eksplozivnih materija.
Policija je pretresom kuće u kojoj je osumnjičeni boravio pronašla u specijalnom bunkeru dve automatske puške, 20 komada ručnih bombi i jednu putnu torbu sa više pakovanja municije različitog kalibra.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu, saopštio je MUP.
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