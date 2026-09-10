METAK MU IZVAĐEN IZ PLUĆA! Brat otkriva u kakvom je stanju mladić koga je dečak (10) ranio u porti crkve kod Obrenovca (FOTO)
Milan R. (24), koji je ranjen sinoć oko 21 čas u pucnjavi koja se dogodila u dvorištu crkve u Draževcu kod Obrenovca, operisan je danas na VMA i u stabilnom je stanju, rekao je njegov brat Jovan R.
- Operisan je i izvađen mu je metak iz pluća. Na intezivnoj je nezi, svestan je i priča - kaže Jovan.
Podsetimo, Slavko O. (44), bivši robijaš iz okoline Uba, naredio je maloletnom sinu da mu prethodno preti ubistvom preko telefona, a zatim ga je pozvao u centar sela.
Našli su se oko 21 h u porti crkve, a nakon kraće svađe, Slavko O. je sinu gurnuo pištolj u ruke i rekao mu: "Pali, mali". Dečak je ispalio jedan hitac i pogodio Milana R. u desnu podlakticu, a potom završio u plućnom krilu.
Milan R. je pobegao iza crkve, a njegov drug je pozvao pomoć, dok je Slavko O. pobegao sa sinom.
Odveo ga je kod prijatelja S.N. u Brgule kod Uba, gde je ostavio dete i pištolj.
S.N. je dečaka odveo kod majke gde su mu skinuli garderobu i okupali ga, dok. je S.N. sakrio pištolj u njivu.
Slavko O. ima podebeo krivični dosije i alkoholičar je.
- Ujutru kad deca idu u školu on sedne i pije. Popodne oko 15 h kada se deca vraćaju iz škole on joŝ sedi i pije. Ponekad jedva ode kući - ispričali su danas meštani Draževca.
Kurir.rs/Informer