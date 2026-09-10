Slušaj vest

Milan R. (24), koji je ranjen sinoć oko 21 čas u pucnjavi koja se dogodila u dvorištu crkve u Draževcu kod Obrenovca, operisan je danas na VMA i u stabilnom je stanju, rekao je njegov brat Jovan R.

- Operisan je i izvađen mu je metak iz pluća. Na intezivnoj je nezi, svestan je i priča - kaže Jovan.

Podsetimo, Slavko O. (44), bivši robijaš iz okoline Uba, naredio je maloletnom sinu da mu prethodno preti ubistvom preko telefona, a zatim ga je pozvao u centar sela.

1/7 Vidi galeriju Prve slike sa mesta pucnjave kod Obrenovca Foto: Kurir/S. N

Našli su se oko 21 h u porti crkve, a nakon kraće svađe, Slavko O. je sinu gurnuo pištolj u ruke i rekao mu: "Pali, mali". Dečak je ispalio jedan hitac i pogodio Milana R. u desnu podlakticu, a potom završio u plućnom krilu.

Milan R. je pobegao iza crkve, a njegov drug je pozvao pomoć, dok je Slavko O. pobegao sa sinom.

Odveo ga je kod prijatelja S.N. u Brgule kod Uba, gde je ostavio dete i pištolj.

Ranjeni Milan R. Foto: Privatna arhiva

S.N. je dečaka odveo kod majke gde su mu skinuli garderobu i okupali ga, dok. je S.N. sakrio pištolj u njivu.

Slavko O. ima podebeo krivični dosije i alkoholičar je.