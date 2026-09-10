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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu uhapsili su D. L. (48) iz Zemuna, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela lažno predstavljanje i falsifikovanje isprave, saopštila je Policijska uprava u Kruševcu.

On se sumnjiči da je vozeći "lend rover", beogradskih registarskih oznaka, uz korišćenje blinkera, zaustavio dvadesetdvogodišnjeg vozača automobila "sab" iz okoline Brusa, predstavio mu se kao policijski službenik i od njega uzeo oko 6.700 dinara na osnovu navodno učinjenog prekršaja.

Policija je ubrzo pronašla osumnjičenog i, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Kruševcu, njemu je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu. 

S obzirom na to da se sumnja da ima još oštećenih policija ih poziva da se jave u Policijsku upravu Kruševac ili u najbližu policijsku stanicu.

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