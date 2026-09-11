Slušaj vest

Policija u Obrenovcu uhapsila je muškarca (44) zbog sumnje da je u dvorištu crkve u selu Draževac svom sinu (10) dao pištolj i primorao ga da puca u njegovog poslovnog partnera.

Međutim, u medijima je sada isplivao i razgovor koji je prethodio pucnjavi, a u kojem, kako se čuje, upravo desetogodišnje dete preti mladiću da će ga ubiti zajedno sa ocem. Ceo napad video je sveštenik koji je ostao u potpunom šoku nakon incidenta, rekavši da je pri dolasku vozila isprva pomislio da neko od vernika svraća da zapali sveću.

1/7 Vidi galeriju Prve slike sa mesta pucnjave kod Obrenovca Foto: Kurir/S. N

Šta je prethodilo ovom sukobu, ali i kolika kazna preti ocu za ovakav monstruozan čin, za jutarnji program Kurir televizije pričala je advokatica Jovanka Zečević.

Razgovor menja situaciju

Zečević navodi kako je transkript značajan u pravnom smislu jer će se preko njega uvideti okolnosti i sve ostalo što pomaže utvrđivanju činjenica.

- Svi ti dokazi će pomoći u donošenju presude. Važno je utvrditi sve o čemu su razgovarali, a iz medija smo videli jeziv razgovor oca sa oštećenim, ali i deteta koje očigledno pod uticajem oca iznosi reči za koje smo svi mislili da jedno dete nije svesno. Otac će odgovarati za podstrekavanje, a tu je kazna identična kao da je izvršilac. Još je strašnija činjenica da je zloupotrebljeno dete, ali i da svedočimo ogromnom broju maloletnika koji su uključeni u razna krivična dela - započela je Zečević.

Zečević je govorila o zloupotrebljavanju dece, a da je još skandaloznije jer je u ovom slučaju to došlo od strane jednog od roditelja:

03:34 "OCU ĆE SE SUDITI KAO DA JE IZVRŠILAC" Advokat o ubistvu u Obrenovcu: Evo šta smo saznali iz razgovora koji je prethodio incidentu Izvor: Kurir televizija

- Samim tim, postavljamo pitanje u kakvoj je sredini to dete provodilo svakodnevnicu, kakvi su bili psihički odnosi u njegovom bliskom okruženju. Dete ima 10 godina, nije deliktno odgovorno, a svi smatramo da je otac zloupotrebio dete kako on sam ne bi odgovorao. Nije svestan u šta uvlači svoje dete. Naravno, moramo da sačekamo da se izvedu svi dokazi, ali i da krene istraga.

Zaprećene kazne

Zečević govori da pored krivičnog dela pokušaja ubistva, verovatno će se teretiti i za zloupotrebu maloletnog lica, ali i nezakonito nošenje oružja.

- Za neovlašćeno nošenje oružja su visoke kazne, po promenama koje su se desile one su od pet do 15 godina. Ukoliko se bude radilo o teškom ubistvu i pokušaju, tu su zaprećene kazne veoma visoke, najmanja je 10 godina, ispod toga ne može ni pod olakšavajućim okolnostima, a kazne mogu da dostignu 30-40 godina, pa čak i doživotno. Stravično je što se to dogodilo kod crkve, mesta gde narod ide da se moli i nađe mir. Te okolnosti će biti cenjene pri utvrđivanju okolnosti slučaja - govori Zečević.

Otac od ranije poznat policiji

Da podsetimo, Ubska policija uhapsila je S.O. (44), muškarca sa bogatim krivičnim dosijeom u kom se nalazi čak sedam teških krivičnih dela, nakon što je nagovorio svog desetogodišnjeg sina da puca u njegovog poslovnog partnera M. R. (25) u jednom mestu kod Obrenovcau dvorištu crkve. Jedan od komšija koji se zatekao u blizini naveo je da mu je bilo neobično kada je video da automobilom ulaze u portu crkve kasno uveče.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

Bonus video: