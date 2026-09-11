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Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Republike Srbije Ivica Dačić izjavio je da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, PS Palilula, Odseka za suzbijanje kriminala, u saradnji sa Službom za suzbijanje kriminala UKP u Direkciji policije i PU za grad Beograd, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili jednu osobu zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i zaplenili oko devet kilograma više vrsta opojnih droga.

- Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, PS Palilula, Odseka za suzbijanje kriminala, u saradnji sa Službom za suzbijanje kriminala UKP u Direkciji policije i PU za grad Beograd, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su F. P. (2004) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i zaplenili oko devet kilograma više vrsta opojnih droga - izjavio je ministar.

1/4 Vidi galeriju Hapšenje na Paliluli: Zaplenjeno oko devet kilograma različitih droga Foto: MUP Srbije

Kako je objasnio, policija je prilikom pretresa stana i drugih prostorija koje koristi osumnjičeni pronašla marihuanu, halucinogene pečurke, hašiš, roze kokain i MDMA, u ukupnoj količini oko devet kilograma.

- Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu - izjavio je ministar Dačić.